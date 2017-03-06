Россияне вдруг перестали приобретать планшеты и стиралки / Продажи бытовой техники и электроники неожиданно ушли в минус

Публикации за 06.03.17

Продавцы потребительской электроники и бытовой техники в недоумении – продажи неожиданно ушли в минус. Причем как в натуральном, так и в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные GfK. Две розничные сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, подтвердили их.

«После января и февраля мы находимся в непонимании, что происходит, – рассказал «Ведомостям» ритейлер бытовой техники и электроники. – Сначала все себе это объясняли тем, что в январе 2016-го был маленький девальвационный всплеск спроса, поэтому в 2017 году январские продажи выглядят слабее, но потом падение продолжилось и в феврале». Падает не только чек или конверсия: сокращается трафик в магазинах и практически не растет онлайн.

Еще один собеседник издания предположил, что падение продаж связано с укреплением рубля: «Может, потребители ждут, что цены будут снижаться, поэтому часть потребления придерживается». Еще одна версия от другого ритейлера: вероятно, потребитель потратил свои бонусы на Новый год и подарки, а потом вернулся к сберегательной модели поведения. Возможно, экономит на отпуск либо продолжает создавать запасы, так как продолжается период нестабильности.

По статистике, продажи портативных компьютеров, планшетов, телевизоров, телефонов, холодильников, пылесосов, кухонных плит, стиральных машин и другой техники в штуках были в минусе на протяжении всех восьми недель нынешнего года. В первую неделю января продажи сократились на 2,1% в годовом выражении, а к концу месяца ускорились до 11%, и лишь к концу февраля падение замедлилось. Наиболее сильное сокращение пришлось на планшеты (шесть из семи недель с начала года падение продаж превышало 20%), а также телефоны (в среднем на 4%), холодильники и плиты.

В денежном выражении продажи основных товаров техники и электроники сокращались три недели января и две – февраля, в конце января – начале февраля падение продаж достигало 11-14%, свидетельствуют данные экспертов. Небольшое улучшение ситуации наметилось лишь к седьмой неделе 2017 года: по ее итогам продажи в штуках сократились всего на 0,6%, а в стоимостном выражении даже выросли – на 8,3%. Падение началось оно еще в декабре 2016-го: тогда спад составил примерно 10% и затронул все товарные категории, все месяцы до этого были более или менее позитивные, был рост продаж по сравнению с 2015 годом.

Ранее исследование Initiative зафиксировало, что в декабре 2016-го российские потребители ослабили режим экономии на продуктах питания, досуге и алкоголе, но стали больше экономить на электронике. Запасы техники были сделаны в самый разгар кризиса 2014-2015 годов, когда был ажиотажный спрос, предполагали эксперты.

Напомним, в середине февраля глава Министерства экономического развития Максим Орешкин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что в 2017 году его ведомство ожидает «более широкий» рост экономики и «восстановление денежных доходов населения». «В целом по 2017 году мы ожидаем рост порядка двух процентов», – сказал министр, на что Путин ответил: «Хорошо». Относительно инфляции Орешкин заявил, что продолжается тенденция на ее снижение, что, по словам Орешкина, «позволит увеличить доходы населения», а «тенденция уже проявилась в конце прошлого года, и она сохранится в 2017 году».

Однако, по последним данным исследовательского холдинга Ромир, дефлятор – индекс, отражающий реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период – в январе резко подскочил относительно декабря. Основой для расчета дефлятора являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. «Так, на фоне официальной инфляции в 0,6% дефлятор показал значение в 3,2%, что более чем в пять раз превосходит данные от Росстата. Виновниками столь резкого роста стали выросшие в январе цены на продукты (+7%) и алкоголь (+12%), корма для животных (+45%). Аналогичная ситуация наблюдалась и годом ранее. Поэтому не исключено, что уже в феврале россияне опять постараются сэкономить, и дефлятор покажет отрицательное значение», – отмечают социологи Ромира.

Учитывая опыт как минимум двух последних кризисных лет, после январских скачков дефлятора россияне в феврале переходят в режим строгой экономии, чтобы восполнить материальные потери первого месяца года. В феврале прошлого года дефлятор потерял -0,3% против январского значения, а в феврале 2015 он похудел сразу на -0,7%.

Но – февральское изменение рассчитывается относительно января. То есть по итогам нынешнего февраля экономящие россияне, скорее всего, смогут удержать личную инфляцию в диапазоне -1-1,5% относительно января, но отыграть январский скачок полностью не удастся. «А это значит, что накопленное годовое значение дефлятора продолжит расти с опережением инфляции», – подчеркивают в Ромире.

Добавим, что в начале февраля «Левада-центр» опубликовал итоги опроса, согласно которому большинство (78%) россиян заявили, что страна находится в экономическом кризисе, цены – постоянно растут, а доходы, напротив, падают.

Также большинство респондентов (76%) сказали, что цены на привычные для их семей товары и услуги значительно выросли. Каждый десятый участник опроса (10%) сообщил, что рост цен составил 50-100%. По оценкам 29% респондентов, цены взлетели на 30-50%. Более трети (37%) отметили повышение цен на 15-30%. О росте до 15% заявил каждый шестой (15%). При этом 41% опрошенных признался, что примерно половина их доходов уходит на продукты питания. Четверть тратит меньше половины, 19% расходуют на питание две трети, а 7% отдают практически всё.

Москва, Зоя Березина

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