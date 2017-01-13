Минфин «за справедливость»: пенсии «менее нуждающихся» хотят уменьшить / Это такая стратегия…

Публикации за 13.01.17

Минфин планирует совершить некий «маневр» внутри бюджета – за счет пенсионеров. «Маневр» предполагает расчет размера пенсии «из критериев нуждаемости». О новой «стратегии» ведомства рассказал министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, сообщает RNS.

Силуанов пояснил, что в выступлении его предшественника Алексея Кудрина «было сказано, что у нас большой фонд социальной помощи, в том числе трансферт Пенсионному фонду». «Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…», – добавил Силуавов. По его словам, эта «стратегия» позволит больше средств направлять в здравоохранение и образование, совершив «маневр внутри бюджета».

Силуанов пояснил новую инициативу так: «Пенсионерам более важно получать качественные услуги в здравоохранении, может быть, даже нежели, чем небольшую прибавку к пенсии, больше средств направлять в образование, то есть человеческий капитал, такой маневр мы планируем реализовать в ближайшее время». Как именно будут определяться «более» и «менее» нуждающиеся пенсионеры – министр не уточнил.

Напомним, в прошлом году по предложению правительства была отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. Разморозка накопительной части пенсий в 2017 году не предусмотрена, пенсионерам единовременно выдадут по 5 тыс. рублей.

Минувшей осенью Силуанов «обрадовал» будущих российских пенсионеров тем, что в 2018 году будет введена новая пенсионная система, предполагающая, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии (индивидуальный пенсионный капитал – ИПК). На государство Силуанов возложил ответственность лишь за создание «хорошо работающей системы». Комментируя идеи Минфина и ЦБ, экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко тогда же заявил: «В очередной раз под видом пенсионной реформы обществу предлагается одобрить затыкание бюджетных дыр за счет повышения налоговой нагрузки». Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков отметил, что для формирования накоплений в рамках предложенной реформы человеку нужен доход минимум в 50-60 тысяч рублей в месяц – то есть вдвое выше, чем средний по стране. Он уверен: «Новая система не будет работать – денег, которые придут в эту систему, нет».

По данным последнего исследования аналитического центра НАФИ, абсолютное большинство работающих сегодня граждан страны считают, что обеспечить им достойную пенсию должно государство, что входит в кардинальное противоречие с планами чиновников. Лишь 16% соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А большинство – 78% – рассчитывают жить на любую государственную пенсию, хотя понимают, что на жизнь им этого не хватит.

Также в НАФИ отмечают, что нежелание заботиться о своей пенсии – принципиальная позиция, поскольку люди не верят уже ни в какие реформы, в том числе из-за постоянного реформирования и отсутствия стабильности. 79% опрошенных в 2014 году заявили, что не видят смысла планировать свою пенсию в постоянно меняющихся условиях, когда накопления в любой момент могут быть «заморожены».

Москва, Зоя Березина

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