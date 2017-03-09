Копи, пока молодой: через 20 лет в России пенсий не будет / Останутся лишь пособия для нищих и инвалидов

Публикации за 09.03.17

Лет через двадцать в России не будет пенсий в их теперешнем понимании. Будут лишь возрастные пособия по бедности и инвалидности. В таком «светлом будущем» уверен ректор Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау.

В интервью «Известиям» он предположил, что будущая модель пенсионного обеспечения будет выглядеть так: «Пенсию получает тот, кто заявляет, что ни семья, ни сбережения не позволяют ему жить в старости». По словам Мау, он не знает «ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только (или преимущественно) на государственную пенсию». «Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности. То есть она приобретет адресный характер. И на нее можно будет нормально жить», – спрогнозировал он. По мнению Мау, «чем богаче общество, тем меньше люди будут полагаться на государственную пенсию, они будут строить свои личные пенсионные траектории».

Он также призвал «не частить» с реформами пенсионной системы, а прежде – «определиться, чего мы хотим от этой системы». «Я считаю наиболее разумными предложения, позволяющие обеспечить достаточно высокий уровень пенсии для людей старшего пенсионного возраста. В этом смысле повышение пенсионного возраста справедливо, потому что оно позволяет сконцентрировать деньги на тех, кому они более всего нужны в настоящее время», – сказал он.

Мау привел такой пример: нельзя иметь низкие налоги и при этом высокое гарантированное пенсионное обеспечение. «Пенсионеры счастливы в Швеции и Норвегии. Введите подоходный налог в 50% и такой же примерно пенсионный возраст, как в этих странах, и пенсия будет высокой. Правда, из Швеции и Норвегии бежит молодежь. Там хорошо жить на пенсии, очень хорошо в детстве: там хорошо быть школьником, получить образование, заработать где-то на стороне, а потом вернуться доживать в Скандинавии. А молодежи там не очень хорошо живется из-за высоких налогов», – пояснил он.

Отметим, что по данным последнего исследования аналитического центра НАФИ (осень прошлого года), абсолютное большинство работающих сегодня граждан страны считают, что обеспечить им достойную пенсию должно государство, что входит в кардинальное противоречие с планами чиновников. Лишь 16% соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А большинство – 78% – рассчитывают жить на любую государственную пенсию, хотя понимают, что на жизнь им этого не хватит.

Также в НАФИ отмечают, что нежелание заботиться о своей пенсии – принципиальная позиция, поскольку люди не верят уже ни в какие реформы, в том числе из-за постоянного реформирования и отсутствия стабильности. 79% опрошенных в 2014 году заявили, что не видят смысла планировать свою пенсию в постоянно меняющихся условиях, когда накопления в любой момент могут быть «заморожены».

15 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Обязательные пенсионные накопления вряд ли будут разморожены. Мораторий на формирование накопительной составляющей пенсий был введен с 2014 года. Страховые взносы работодателей были полностью направлены в распределительную часть пенсионной системы. Мораторий несколько раз продлевали, в прошлом году взносы также были заморожены, из них сформировали антикризисный фонд в бюджете. По оценкам Ассоциации НПФ, за время действия заморозки накопительной части пенсии россияне уже потеряли 1,5 трлн рублей, в целом отмена накопительной части пенсии несет «колоссальные риски» для экономики и граждан.

Минфин и ЦБ 23 сентября прошлого года представили новую реформу российской пенсионной системы, предполагающую, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В обязательную страховую часть пенсии ведомства предлагают направлять отчисления в размере 22%, для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен дополнительный тариф до 6%. Государство, по задумке авторов реформы, будет выступать гарантом накоплений. Тогда же Набиуллина заявила, что система добровольного пенсионного накопления позволит обеспечить пенсии среднему классу. Что делать большинству населения РФ, кто к этому самому классу не относится и с трудом сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты, она не сочла нужным уточнить.

В середине февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что переход на ИПК будет начат с 2019 года, то есть после президентских выборов.

Многие эксперты, оценивая предложения Минфина и ЦБ, заявили, что новая схема будет выгодна только людям с доходом выше среднего (50-60 тыс. рублей), при этом льгот, которые обещают власти, не хватит, чтобы заинтересовать население с меньшим достатком. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа – всего лишь завуалированная форма повышения налогов и латания бюджетных дыр. Работать новая система не будет: у абсолютного большинства работающих россиян просто нет денег для их «добровольного вложения» в будущую пенсию. Экс-министр финансов Алексей Кудрин напомнил, что сейчас нет возможности откладывать деньги у 60% населения, так как весь доход они тратят на текущие нужды.

Комментируя идеи Минфина и ЦБ, экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко тогда же заявил: «В очередной раз под видом пенсионной реформы обществу предлагается одобрить затыкание бюджетных дыр за счет повышения налоговой нагрузки».

После оценок экспертов и эмоциональных комментариев о том, что государство фактически планирует упразднить пенсионное обеспечение граждан, чиновники наперебой принялись разъяснять суть нововведений, противореча самим себе и друг другу. «Социальный» вице-премьер Ольга Голодец сначала заявила, что она настаивает на добровольном характере пенсионных накоплений. Но день спустя диаметрально сменила точку зрения, сказав, что в нынешних российских реалиях предложенная система не сможет работать эффективно. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что накопительный компонент пенсии после реформы будет обязательным. Набиуллина в свою очередь заявила, что новая концепция пенсионной системы предполагает сохранение обязательной государственной пенсии.

В октябре эксперты НАФИ представили доклад, в котором говорится, что предложенная схема в перспективе приведет к серьезным проблемам, причем не только в пенсионной сфере, но и с бюджетом в целом.

Москва, Зоя Березина

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