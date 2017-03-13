Пенсионная «матрица»: всех россиян автоматически подключат к системе / Отказаться можно будет в «ручном режиме»

Публикации за 13.03.17

Всех граждан РФ хотят автоматически подключать к формированию своих пенсионных накоплений – индивидуального пенсионного капитала (ИПК). С такой инициативой выступили Центробанк и Минфин. «Включать» гражданина в систему будут в «режиме автопилота» прямо во время устройства на работу. В Минтруда данную инициативу не поддерживают.

Как пишут «Ведомости», согласно законопроекту Минфина и ЦБ, при трудоустройстве работодатель автоматически будет регистрировать граждан в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора самостоятельно.

Гражданин становится участником системы через механизм оферты, в случае игнорирования уведомлений присоединиться к новой системе человек будет автоматически подписан. От автоматической подписки можно будет отписаться.

В рабочих материалах концепции изложен и альтернативный способ реформирования пенсионной системы: федеральный закон обяжет каждого российского гражданина зарегистрироваться в ней, а подключение к ней станет автоматическим при получении СНИЛС или заключении трудового договора. Против автоподписки выступил Минтруд, который отстаивает позицию, что пенсионная система должная быть добровольной.

Предполагается, что новая система заработает после президентских выборов – с 2019 года. Именно с этого времени всем гражданам предложат выбрать через своих работодателей Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), заключить с ним договор, а также указать ставку взноса от 0 до 6% от заработной платы. С течением времени ставку можно будет изменить, а также приостановить выплату взносов на срок до пяти лет. Для не выбравших никаких опций будет изначально выбрана нулевая ставка, которая каждый год будет повышаться до 6%.

10 марта стало известно, что в Минэкономразвития идет обсуждение возможности изменять ставку НДФЛ в зависимости от размера взносов в систему ИПК. Согласно идее МЭР, если человек решит откладывать на пенсию 10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у него будет 10%. Если же он не захочет откладывать на пенсию, то ставка НДФЛ для него вырастет до 15%. 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты. Эксперты прохладно отреагировали на данную идею, назвав ее лишь еще одним способом завуалировано повысить налоги, и указали на то, что в перспективе данный способ пополнения казны попросту увеличит количество нищих в стране.

Напомним, «пенсионные судороги» российских властей продолжаются уже более года, но пока ничем официальным не заканчиваются. По прогнозам наблюдателей, скорее всего, все решения будут приняты только после выборов президента.

По данным последнего исследования аналитического центра НАФИ (осень прошлого года), абсолютное большинство работающих сегодня граждан страны считают, что обеспечить им достойную пенсию должно государство, что входит в кардинальное противоречие с планами чиновников. Лишь 16% соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А большинство – 78% – рассчитывают жить на любую государственную пенсию, хотя понимают, что на жизнь им этого не хватит.

Также в НАФИ отмечают, что нежелание заботиться о своей пенсии – принципиальная позиция, поскольку люди не верят уже ни в какие реформы, в том числе из-за постоянного реформирования и отсутствия стабильности. 79% опрошенных в 2014 году заявили, что не видят смысла планировать свою пенсию в постоянно меняющихся условиях, когда накопления в любой момент могут быть «заморожены». Собственно, эта позиция имеет под собой основания: 15 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что обязательные пенсионные накопления вряд ли будут разморожены.

Мораторий на формирование накопительной составляющей пенсий был введен с 2014 года. Страховые взносы работодателей были полностью направлены в распределительную часть пенсионной системы. Мораторий несколько раз продлевали, в прошлом году взносы также были заморожены, из них сформировали антикризисный фонд в бюджете. По оценкам Ассоциации НПФ, за время действия заморозки накопительной части пенсии россияне уже потеряли 1,5 трлн рублей, в целом отмена накопительной части пенсии несет «колоссальные риски» для экономики и граждан.

Минфин и ЦБ 23 сентября прошлого года представили новую реформу российской пенсионной системы, предполагающую, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В обязательную страховую часть пенсии ведомства предлагают направлять отчисления в размере 22%, для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен дополнительный тариф до 6%. Государство, по задумке авторов реформы, будет выступать гарантом накоплений. Тогда же Набиуллина заявила, что система добровольного пенсионного накопления позволит обеспечить пенсии среднему классу. Что делать большинству населения РФ, кто к этому самому классу не относится и с трудом сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты, она не сочла нужным уточнить.

В середине февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что переход на ИПК будет начат с 2019 года, то есть после президентских выборов.

Многие эксперты, оценивая предложения Минфина и ЦБ, заявили, что новая схема будет выгодна только людям с доходом выше среднего (50-60 тыс. рублей), при этом льгот, которые обещают власти, не хватит, чтобы заинтересовать население с меньшим достатком. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа – всего лишь завуалированная форма повышения налогов и латания бюджетных дыр. Работать новая система не будет: у абсолютного большинства работающих россиян просто нет денег для их «добровольного вложения» в будущую пенсию. Экс-министр финансов Алексей Кудрин напомнил, что сейчас нет возможности откладывать деньги у 60% населения, так как весь доход они тратят на текущие нужды. Эксперты НАФИ тогда же представили доклад, в котором говорится, что предложенная схема в перспективе приведет к серьезным проблемам, причем не только в пенсионной сфере, но и с бюджетом в целом.

Москва, Зоя Березина

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