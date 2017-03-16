ЦБ озаботился слабохарактерными россиянами / «Жители РФ станут намного сильнее, если начнут копить на пенсию»

Публикации за 16.03.17

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов объяснил, зачем нужна пенсионная реформа, предусматривающая переход на индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), который будет формироваться за счет добровольных отчислений населения в негосударственные пенсионные фонды.

По его словам, система ИПК необходима для того, чтобы помочь людям со «слабостями характера» накопить на «достойную старость», ограничивая их лишние траты на текущие потребности.

«Пенсионная услуга отличается одной важной особенностью. Она преодолевает недостаток финансовой дисциплины каждого из нас, – цитирует выступление Швецова в ходе Пенсионного конгресса RNS. – Вы всю жизнь сталкиваетесь с потребностями, и ни одна услуга, кроме пенсионной, не дает вам преодолевать ваши слабости, связанные с характером или обстоятельствами».

«Пенсионные накопления вас спасают, они есть, но тронуть их нельзя. Это очень важно», – заключил первый зампред ЦБ. Эта особенность новой пенсионной системы оградит граждан в желании удовлетворить текущие потребности, что в итоге позволит «накопить на достойную старость», указал Швецов.

В поддержку новой пенсионной системы выступил замминистра экономического развития РФ Николай Подгузов. По его словам, с учетом сложившейся ситуации в России концепция ИПК является безальтернативной. «Это очень правильная концепция, которая требует качественной реализации, и в настоящее время фактически, с учетом сложившейся ситуации, просто безальтернативна», – сказал замглавы МЭР. Чиновник призвал в самые короткие сроки принять решение о переходе к системе ИПК и заняться обсуждением деталей ее реализации.

Напомним, Минфин и ЦБ 23 сентября прошлого года представили новую реформу российской пенсионной системы, предполагающую, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии – индивидуальный пенсионный капитал. В обязательную страховую часть пенсии ведомства предлагают направлять отчисления в размере 22%, для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен дополнительный тариф до 6% (0% в первый год, 1% через год, 2% через два года и так далее до 6%). Государство, по задумке авторов реформы, будет выступать гарантом накоплений. Для граждан-участников добровольной накопительной системы планируется ввести налоговую льготу – вычет на НДФЛ до 6% от заработка. Минфин и Центробанк также инициируют предоставить работодателю льготы по отчислениям во внебюджетные фонды. Тогда же глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что система добровольного пенсионного накопления позволит обеспечить пенсии среднему классу. Что делать большинству населения РФ, кто к этому самому классу не относится и с трудом сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты, она не сочла нужным уточнить.

Многие эксперты, оценивая предложения Минфина и ЦБ, заявили, что новая схема будет выгодна только людям с доходом выше среднего (50-60 тыс. рублей), при этом льгот, которые обещают власти, не хватит, чтобы заинтересовать население с меньшим достатком. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа – всего лишь завуалированная форма повышения налогов и латания бюджетных дыр.

В середине февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что переход на ИПК будет начат с 2019 года, то есть после президентских выборов.

Предполагается, что в формирование добровольных пенсионных накоплений граждане будут включены автоматически. Однако от этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Средства ее участников будут направляться в негосударственные пенсионные фонды.

В марте Минэкономразвития придумало способ стимулировать россиян копить себе на пенсию самостоятельно. В ведомстве обсуждают идею снизить НДФЛ тем, кто решил больше отчислять на пенсию с зарплаты, и поднять ставку тем, кто этого не хочет делать.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.03.17

Доллар потерял в весе почти один рубль. На фоне подорожавшей нефти и повышения ставки ФРС США. / На Южном Урале осудили председателя кооператива, обокравшую пенсионеров на 55 миллионов рублей. / АСВ о забалансовых вкладах: клиенты, ищущие максимальные ставки, провоцируют банки на мошенничество. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»