В Минэкономразвития придумали, как принудить копить на пенсию / Эксперты раскритиковали идею

Публикации за 10.03.17

Минэкономразвития придумало способ стимулировать россиян копить себе на пенсию самостоятельно. В ведомстве обсуждают идею снизить НДФЛ тем, кто решил больше отчислять на пенсию с зарплаты, и поднять ставку тем, кто этого не хочет делать, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Собеседники издания рассказали, что министерство обсуждает возможность изменения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Так, согласно идее Минэкономразвития, если человек решит откладывать на пенсию 10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у него будет 10%. Если же он не захочет откладывать на пенсию, то ставка НДФЛ для него вырастет до 15%. 13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Впрочем, отмечается, что сейчас идея обсуждается только внутри министерства, а расчеты – не окончательные. По словам одного из чиновников, идея Минэкономразвития понравилась первому вице-премьеру Игорю Шувалову, но в самом ведомстве об этом якобы не знают. Представитель Шувалова заявил изданию, что официально предложения Минэкономразвития в аппарат первого вице-премьера не поступали.

Представитель Минфина от комментариев отказался. В ЦБ изданию сообщили, что регулятор не знаком с такой инициативой, но заявили о готовности рассмотреть ее в случае поступления.

По мнению Александры Суслиной из Экономической экспертной группы, в случае утверждения идеи больше всего пострадают беднейшие слои населения, так как система накоплений у таких людей наименее востребована, а нагрузка на них вырастет значительно. Президент Альянса пенсионных фондов Сергей Беляков в свою очередь подчеркивает, что налоговая ставка должна мотивировать, а не штрафовать. Заочно соглашается с экспертами президент НАПФ Константин Угрюмов: человек должен сознательно формировать накопления. Предполагалась, что система ИПК будет именно добровольной, напомнил чиновник.

Беляков считает, что откладывать могут люди с заработком свыше 50 тыс. рублей, а заставлять нести деньги, которых нет, нельзя. По данным Росстата, в январе 2017 года средняя зарплата немного превышала 35 тыс. рублей. Людям с низкими доходами не с чего копить, а люди со средними или высокими начали либо меньше сберегать, либо тратить сбережения, фиксировала Высшая школа экономики.

Москва, Иван Гридин

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