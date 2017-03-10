Эксперт: увязка НДФЛ с пенсией – «весьма скользкий путь» для экономики / Это приведет к обнищанию и без того нищего населения

Публикации за 10.03.17

Предложение МЭР о снижении НДФЛ тем россиянам, кто принял решение больше отчислять на пенсию с зарплаты, – не более чем попытка завуалированным образом повысить налоги. Так оценил предложение министерства финансовый консультант консалтинговой группы «Личный капитал» Дмитрий Герасименко в комментарии для ПРАЙМ.

«Ситуация проста и понятна: государству нужны деньги. Дополнительные средства планируется собрать через повышение налогов. Поэтому в настоящее время подыскивается благовидный предлог, как это повышение провести», – указал эксперт.

Он добавил: в большинстве стран развитого мира основную налоговую нагрузку несет именно население, но в России основная доля налогов собирается с бизнеса. «Как видим, этот дисбаланс планируется так или иначе выправить», – сказал Герасименко. По его мнению, инициатива МЭР «скорее всего не будет иметь успеха, так как основная налоговая нагрузка ляжет на малообеспеченные слои населения», у которых и без того нет денег.

«По сути данный проект представляет собой регрессивную систему налогообложения, которая просто завуалирована дополнительными условиями. Надо понимать, что увеличение НДФЛ с текущих 13% до предполагаемых 15% приведет к дальнейшему снижению располагаемых доходов домохозяйств. Так как любой рост прямых и косвенных налогов в конечном итоге ложится на население», – подчеркнул эксперт.

Он обрисовал и дальнейшее: изъятые деньги не попадают в розничную торговлю, у которой в итоге снижается выручка, а это, в свою очередь, бьет по производителям. В долгосрочной перспективе дополнительные изъятия свободных денег у населения – «это весьма скользкий путь», предупредил Герасименко.

Он напомнил, что за последние 15-17 лет мы наблюдаем уже пятую по счету реформу пенсионной системы, что очень дезориентирует население. «По-хорошему, пенсионные правила должны действовать десятилетиями не меняясь, чтобы люди могли долгосрочно планировать пенсионные накопления и понимать, как они будут этими накоплениями распоряжаться. В данном случае мы имеем очередной виток реформы с новыми условиями игры. Собственно, нет никаких оснований предполагать, что эти условия сохранятся неизменными хотя бы в течение ближайших 5 лет. Поэтому общее недоверие к пенсионной реформе обоснованно, и я сомневаюсь, что данная новация положительно повлияет на наполнение пенсионных фондов», – заключил он.

Ранее сегодня газета «Ведомости» сообщила, что в Минэкономразвития идет обсуждение возможности изменять ставку НДФЛ в зависимости от размера взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Издание указывало, что согласно идее МЭР, если человек решит откладывать на пенсию 10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у него будет 10%. Если же он не захочет откладывать на пенсию, то ставка НДФЛ для него вырастет до 15%. 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты. В Кремле, в свою очередь, заявили, что данное предложение нужно «просчитать».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 10.03.17

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