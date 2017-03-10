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Экономика

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Публикации за 10.03.17

Песков ответил на идею привязать ставку НДФЛ к пенсионным взносам

Песков ответил на идею привязать ставку НДФЛ к пенсионным взносам

Предложение привязать ставку НДФЛ ко взносам на накопительную пенсию нужно просчитать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Минэкономразвития обсуждают предложение изменить ставку в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.

«Пока никакой позиции нет. Безусловно, это надо просчитывать», – приводит РБК слова пресс-секретаря президента. Как передает «Интерфакс», по его словам, в этом вопросе важна точка зрения Министерства финансов и других заинтересованных ведомств. Он подчеркнул, что «если речь идет о каком-то регулировании налоговой нагрузки, то, прежде всего, важна точка зрения министерства финансов, других заинтересованных ведомств». «Поэтому пока позиции (в Кремле – прим. ред.) никакой нет», – добавил Песков.

Как писал «Новый День», ранее «Ведомости» опубликовали материал, в котором говорилось, что в министерстве идет обсуждение возможности изменять ставку НДФЛ в зависимости от размера взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Издание указывало, что согласно идее Минэкономразвития, если человек решит откладывать на пенсию 10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у него будет 10%. Если же он не захочет откладывать на пенсию, то ставка НДФЛ для него вырастет до 15%. 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.17

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