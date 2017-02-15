Не дождетесь: Набиуллина отвергла возможность «разморозки» пенсионных накоплений / «Затыкание дыр» еще и надеются довести до законопроекта

Публикации за 15.02.17

Обязательные пенсионные накопления вряд ли будут разморожены. С таким нерадостным прогнозом выступила сегодня в Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы видим и бюджетную ситуацию, и то, что страховая пенсия сейчас во многом финансируется за счет федерального бюджета, то есть она не является сбалансированной по страховым взносам. Поэтому мы не видим большой вероятности того, что будут разморожены обязательные пенсионные накопления», – цитирует РИА Новости выступление Набиуллиной.

По ее словам, накопления гражданам нужны для того, чтобы они имели возможность формировать государственные пенсии. Также накопления – это «длинные деньги» в экономике, поэтому власти и предложили систему индивидуального пенсионного капитала – ИПК. «Он действительно носит гражданско-правовой добровольный характер, но имеет автоподписку: то есть граждане в нее по умолчанию вступают, но имеют право в любой момент отказаться и в любой момент присоединиться к этой системе», – пояснила она.

Набиуллина добавила, что проводились некие исследования, которые показали, что только 18% граждан не хотят участвовать в системе ИПК. При этом половина опрошенных готовы перечислять в систему ИПК от 1 до 6 тыс. рублей в месяц. «Конечно, готовность участия граждан завит от стимулов, которые предложит государство, поэтому мы сейчас с правительством обсуждаем стимулы, в том числе льготы по подоходному налогу для того, чтобы для граждан и работодателей эта система была привлекательной. Мы считаем, что это возможно, я надеюсь, что это обсуждение дойдёт до законопроекта», – заключила глава ЦБ.

Напомним, мораторий на формирование накопительной составляющей пенсий был введен с 2014 года. Страховые взносы работодателей были полностью направлены в распределительную часть пенсионной системы. Мораторий несколько раз продлевали, в прошлом году взносы также были заморожены, из них сформировали антикризисный фонд в бюджете.

По оценкам Ассоциации НПФ, за время действия заморозки накопительной части пенсии россияне уже потеряли 1,5 трлн рублей, в целом отмена накопительной части пенсии несет «колоссальные риски» для экономики и граждан.

Минфин и ЦБ 23 сентября прошлого года представили новую реформу российской пенсионной системы, предполагающую, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В обязательную страховую часть пенсии ведомства предлагают направлять отчисления в размере 22%, для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен дополнительный тариф до 6%. Государство, по задумке авторов реформы, будет выступать гарантом накоплений. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что система добровольного пенсионного накопления позволит обеспечить пенсии среднему классу. Что делать большинству населения РФ, кто к этому самому классу не относится и с трудом сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты, она не сочла нужным уточнить.

Многие эксперты, оценивая предложения Минфина и ЦБ, заявили, что новая схема будет выгодна только людям с доходом выше среднего (50-60 тыс. рублей), при этом льгот, которые обещают власти, не хватит, чтобы заинтересовать население с меньшим достатком. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа – всего лишь завуалированная форма повышения налогов и латания бюджетных дыр. Работать новая система не будет: у абсолютного большинства работающих россиян просто нет денег для их «добровольного вложения» в будущую пенсию. Экс-министр финансов Алексей Кудрин напомнил, что сейчас нет возможности откладывать деньги у 60% населения, так как весь доход они тратят на текущие нужды.

Комментируя идеи Минфина и ЦБ, экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко тогда же заявил: «В очередной раз под видом пенсионной реформы обществу предлагается одобрить затыкание бюджетных дыр за счет повышения налоговой нагрузки».

После оценок экспертов и эмоциональных комментариев о том, что государство фактически планирует упразднить пенсионное обеспечение граждан, чиновники наперебой принялись разъяснять суть нововведений, противореча самим себе и друг другу. «Социальный» вице-премьер Ольга Голодец сначала заявила, что она настаивает на добровольном характере пенсионных накоплений. Но день спустя диаметрально сменила точку зрения, сказав, что в нынешних российских реалиях предложенная система не сможет работать эффективно. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что накопительный компонент пенсии после реформы будет обязательным. Набиуллина в свою очередь заявила, что новая концепция пенсионной системы предполагает сохранение обязательной государственной пенсии.

В октябре эксперты НАФИ представили доклад, в котором говорится, что предложенная схема в перспективе приведет к серьезным проблемам, причем не только в пенсионной сфере, но и с бюджетом в целом.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что переход на ИПК будет начат с 2019 года, то есть после президентских выборов.

Между тем, по данным последнего исследования аналитического центра НАФИ, абсолютное большинство работающих сегодня граждан страны считают, что обеспечить им достойную пенсию должно государство, что входит в кардинальное противоречие с планами чиновников. Лишь 16% соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А большинство – 78% – рассчитывают жить на любую государственную пенсию, хотя понимают, что на жизнь им этого не хватит.

Также в НАФИ отмечают, что нежелание заботиться о своей пенсии – принципиальная позиция, поскольку люди не верят уже ни в какие реформы, в том числе из-за постоянного реформирования и отсутствия стабильности. 79% опрошенных в 2014 году заявили, что не видят смысла планировать свою пенсию в постоянно меняющихся условиях, когда накопления в любой момент могут быть «заморожены».

Москва, Зоя Березина

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