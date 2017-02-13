«Пора копить на старость самим»: очередной «подарок» после выборов / Минфин настаивает на пенсионной реформе с 2019 года

Публикации за 13.02.17

Министр финансов России Антон Силуанов озвучил сроки пенсионной реформы, предусматривающей переход на индивидуальную накопительную модель и презентованной Минфином и ЦБ в конце сентября прошлого года. Глава Минфина полагает, что эту реформу необходимо реализовывать после президентских выборов – с 2019 года.

«Наши предложения более правильно реализовывать после 2018 года, наверное, с 2019 года. То, что такие меры назрели, – это очевидно», – сообщил министр в интервью «Газете.Ru». Ранее Минфин настаивал на внедрении реформы уже с 2017 года.

Силуанов пояснил, что переход на индивидуальный пенсионный капитал отложен потому, что необходимо «увязать эту реформу с предложениями по налоговой системе». «Тогда у нас появятся налоговые преференции для тех, кто будет участвовать в системе добровольного накопления на пенсию», – указал глава Минфина.

По словам Силуанова, налоговые стимулы будут предложены и предприятиям, и гражданам. «Предложения по налогам и предложения по индивидуальным накопительным счетам готовятся параллельно», – отметил министр.

Минфин и ЦБ 23 сентября прошлого года представили новую реформу российской пенсионной системы, предполагающую, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В обязательную страховую часть пенсии ведомства предлагают направлять отчисления в размере 22%, для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен дополнительный тариф до 6%. Государство, по задумке авторов реформы, будет выступать гарантом накоплений. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что система добровольного пенсионного накопления позволит обеспечить пенсии среднему классу. Что делать большинству населения РФ, кто к этому самому классу не относится и с трудом сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты, она не сочла нужным уточнить.

Многие эксперты, оценивая предложения Минфина и ЦБ, заявили, что новая схема будет выгодна только людям с доходом выше среднего (50-60 тыс. рублей), при этом льгот, которые обещают власти, не хватит, чтобы заинтересовать население с меньшим достатком. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа – всего лишь завуалированная форма повышения налогов и латания бюджетных дыр. Работать новая система не будет: у абсолютного большинства работающих россиян просто нет денег для их «добровольного вложения» в будущую пенсию. Экс-министр финансов Алексей Кудрин напомнил, что сейчас нет возможности откладывать деньги у 60% населения, так как весь доход они тратят на текущие нужды.

После оценок экспертов и эмоциональных комментариев о том, что государство фактически планирует упразднить пенсионное обеспечение граждан, чиновники наперебой принялись разъяснять суть нововведений, противореча самим себе и друг другу. «Социальный» вице-премьер Ольга Голодец сначала заявила, что она настаивает на добровольном характере пенсионных накоплений. Но день спустя диаметрально сменила точку зрения, сказав, что в нынешних российских реалиях предложенная система не сможет работать эффективно. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что накопительный компонент пенсии после реформы будет обязательным. Набиуллина в свою очередь заявила, что новая концепция пенсионной системы предполагает сохранение обязательной государственной пенсии.

В октябре эксперты НАФИ представили доклад, в котором говорится, что предложенная схема в перспективе приведет к серьезным проблемам, причем не только в пенсионной сфере, но и с бюджетом в целом.

Москва, Светлана Петрова

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