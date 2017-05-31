Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий в ближайшие двадцать лет / Экономику России подтянут к мировым стандартам за счет пенсионеров

Публикации за 31.05.17

Минэкономразвития представило целевой вариант макропрогноза до 2035 года. Повышать темпы роста экономики планируется за счет увеличения численности занятых, в частности, пенсионный возраст предлагается повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В то же время размер пенсий в ближайшие двадцать лет будет только сокращаться.

Проведение пенсионной реформы сократит число пенсионеров в стране к 2035 году на 23% или на 7 млн человек, прогнозирует Минэкономразвития. Тем временем, отношение пенсий к заработной плате упадет с 35% до 22%. В результате экономика будет расти, но доходы как минимум пятой части граждан России сильно сократятся, пишут «Ведомости».

В два раза – с 28 до 15% – снизится и отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда. В этом случае активность инвесторов возрастет в 1,5-2 раза, а производительность будет расти быстрее зарплат. Впрочем, выдающего роста экономики также не прогнозируется, в случае успеха всех планируемых реформ к 2026 году он составит 3,5%.

Реальные доходы населения достигнут докризисного уровня только к 2022 году, пенсии же не вернутся к нему никогда. К 2035 году доходы пенсионеров останутся на 4% ниже уровня 2013 года. В Минэкономразвития подчеркнули, что в расчетах заложена индексация пенсии только неработающим пенсионерам. Согласно документу при реальном росте страховых пенсий на 2,5% за 20 лет выплаты вырастут на 20%, что в денежном выражении составит около 13 тысяч рублей.

Эксперты считают, что деньги, сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста, должны хотя бы частично направляться на пенсии. Полная заморозка пенсий на 20 лет вырастет в социальное недовольство. Судя по инициативам, выдвигаемым в пенсионной сфере, власти пытаются сделать из страховых пенсий пособие по бедности.

Примечательно, что повысить пенсионный возраст предлагал и Центр стратегических разработок (ЦСР), по всей видимости, Минэкономразвития этот сценарий поддерживает. Расчеты ЦСР предполагали поддержание пенсий примерно на текущем уровне: не менее 34% от зарплаты. Однако позже руководитель ЦСР Алексей Кудрин, подняв тему повышения пенсионного возраста, обосновал необходимость принятия этого решения заботой о будущих пенсионерах. По его словам, повышение возраста выхода на заслуженный отдых необходимо, в том числе, чтобы обеспечить рост пенсий на треть.

Напомним, сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Общественная дискуссия по теме повышения пенсионного возраста резко активизировалась с прошлого года. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. При этом власти пока не приняли принципиального решения на эту тему. Стоит отметить, что в 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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