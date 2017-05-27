Россиянам пообещали достойные пенсии, если они «поработают на 2-3 года дольше» / «Вы еще верите в лучшее? Тогда нужно поднапрячься!»

Публикации за 27.05.17

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин сегодня вновь поднял тему повышения пенсионного возраста, обосновав необходимость принятия этого решения заботой о будущих пенсионерах. По его словам, повышение возраста выхода на заслуженный отдых необходимо, в том числе, чтобы обеспечить рост пенсий на треть.

«По нашему плану, в течение шести лет мы бы хотели, чтобы пенсия стала на 30% больше, чем сегодня. Трудно собрать ресурсы, нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два-три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию», – сказал Кудрин в эфире телеканала «Россия 24». При этом он утверждает, что многие пенсионеры «на это согласились».

На вопрос ведущей, до какого возраста сам Кудрин собирается работать, он ответил: «Человек, который работает в науке или в экспертной среде, работает непрерывно, он не завершает свою деятельность ни в 65, ни позже».

Напомним, в начале мая Кудрин, в рамках подготовки ЦСР стратегии развития России до 2035 года (документ планируется представить президенту Путину 31 мая), предложил сократить число пенсионеров в стране на 9%, или на 3,87 млн человек, и ужесточить условия получения пенсий ради создания устойчивой пенсионной системы, которая обеспечивала бы приемлемый уровень жизни для пожилых людей. Речь идет о повышении пенсионного возраста и увеличении стажа, необходимого для выплат от государства.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Общественная дискуссия по теме повышения пенсионного возраста резко активизировалась с прошлого года. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. При этом власти пока не приняли принципиального решения на эту тему. Стоит отметить, что в 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.

На прошлой неделе эксперты Международного валютного фонда (МВФ) порекомендовали властям России осуществить пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию. По их мнению, это может способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда. В МВФ при этом сочли в целом правильной экономическую политику правительства РФ и Банка России.

Москва, Светлана Петрова

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