МВФ поддержал повышение пенсионного возраста в России / Эксперты Фонда в целом одобрили политику правительства Медведева

Публикации за 19.05.17

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) сочли в целом правильной экономическую политику правительства РФ и Банка России, но при этом рекомендовали сделать акцент на реформах, в том числе повысить пенсионный возраст в России. Об этом говорится в итоговом заявлении МВФ по результатам миссии в РФ.

Как считают эксперты Фонда, «экономика выходит из двухлетней рецессии, которая, благодаря предпринятым официальными органами эффективным мерам политики и достаточным резервам, оказалась не такой глубокой, как в прошлые периоды».

«Снизились краткосрочные риски для экономики, связанные с волатильностью финансовых рынков и цен на нефть. Тем не менее, в среднесрочной перспективе рост будет пониженным и составит приблизительно 1½ процента, что обусловлено структурными ограничениями (напр., демографическими, технологическими) и сохраняющимся влиянием санкций, сдерживающих потенциал роста инвестиций», – говорится в заявлении МВФ.

В этих условиях, как считают эксперты Фонда, официальным органам следует воспользоваться ситуацией более высоких цен на нефть и ускорить проведение необходимых реформ, чтобы создать основу дальнейшего роста. Приоритетными являются следующие четыре задачи: (1) принятие бюджетного правила, закрепляющего консолидацию, обеспечивающего достаточный уровень сбережений и при этом де-факто смягчающего воздействие волатильности цен на нефть на экономику; (2) достижение целевого уровня инфляции 4% и продолжение постепенного смягчения денежно-кредитной политики при соблюдении баланса между инфляционными рисками и рисками для восстановления экономики; (3) продолжение проводимых в настоящее время реформ в финансовом секторе в целях его углубления и поддержки роста; а также (4) решительные меры по реализации структурных реформ в целях укрепления потенциала роста и переориентации роста на несырьевые отрасли.

В бюджетной политике МВФ рекомендует «предусмотреть дополнительные постоянно действующие и более целенаправленные меры, в том числе для защиты стимулирующих рост бюджетных расходов».

«Покупка валюты с использованием механизма, объявленного Министерством финансов в феврале, повышает предсказуемость бюджетной политики и при этом обеспечивает сохранение и, в конечном итоге, пополнение суверенных фондов. Тем не менее, данный механизм не может служить заменой бюджетного правила, которое закрепило бы бюджетную коррекцию. При разработке нового бюджетного правила официальным органам следует рассмотреть возможность установления более высоких целевых уровней сбережения средств для обеспечения межпоколенческой справедливости и создания механизма, обеспечивающего плавную адаптацию к устойчивым изменениям цены на нефть», – говорится в пресс-релизе МВФ.

Эксперты Фонда остались довольны высокой прибыльностью и «устойчивостью» российских банков, снизивших кредитование реального сектора экономики. Это, как считают в МВФ, способствует восстановлению экономики.

Тем не менее, эксперты Фонда считают, что необходимо дополнить эти меры политики структурными реформами, что позволит увеличить потенциальный выпуск и ускорить процесс сближения доходов на душу населения с уровнем в странах с развитой экономикой и придаст импульс инвестициям, поддержит перераспределение факторов производства из неторгуемых секторов в торгуемые и повысит производительность.

«Приоритетными по-прежнему являются такие области, как права собственности, институциональная среда, политика на рынке труда, инновации и инфраструктура. Кроме того, необходимо безотлагательно обеспечить более четкое понимание и измерение каналов, через которые масштабное присутствие государства в экономике может препятствовать достижению более высоких экономических результатов», – говорится в заявлении МВФ.

Эксперты Фонда рекомендуют осуществить пенсионную реформу, предусматривающую законодательное повышение возраста выхода на пенсию. По их мнению, это может способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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