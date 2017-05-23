S&P вслед за МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в России / ... ради спасения экономики

Публикации за 23.05.17

Риски для кредитоспособности России увеличиваются из-за стареющего населения и растущей нагрузки на пенсионную систему. Такое мнение высказал старший директор направления «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Фрэнк Гилл, передает RNS.

«Мы видим, что Бразилия, Россия, Аргентина и Украина – это те страны, которые особенно чувствительны к этому параметру (старение населения – прим. ред.) с учетом демографической ситуации», – отметил аналитик. По его словам, эти страны имеют «быстро стареющее население и уже значительный процент престарелого населения».

Представитель S&P отметил, что данный фактор важен и для стран с развитой экономикой, таких как Испания и Германия, где требуется «поддержка из бюджета».

Украина, по его словам, уже ведет работу над снижением нагрузки на бюджет: Киев «усиленно работает над тем, чтобы снизить коэффициент иждивенчества». Речь идет о реформе пенсионной системы, которая сейчас рассматривается правительством, в том числе повышение пенсионного возраста, указал экономист.

Напомним, в начале мая Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина, в рамках подготовки стратегии развития России до 2035 года, предложил сократить число пенсионеров в стране на 9%, или на 3,87 млн человек, и ужесточить условия получения пенсий ради создания устойчивой пенсионной системы, которая обеспечивала бы приемлемый уровень жизни для пожилых людей. Речь идет о повышении пенсионного возраста и увеличении стажа, необходимого для выплат от государства.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Общественная дискуссия по теме повышения пенсионного возраста резко активизировалась с прошлого года. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. При этом власти пока не приняли принципиального решения на эту тему. Стоит отметить, что в 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.

На прошлой неделе эксперты Международного валютного фонда (МВФ) порекомендовали властям России осуществить пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию. По их мнению, это может способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда. В МВФ при этом сочли в целом правильной экономическую политику правительства РФ и Банка России.

Москва, Наталья Аникина

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