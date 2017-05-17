Пенсионерам в России станет жить еще хуже / К 2030 году пенсии составят лишь четверть зарплаты

Публикации за 17.05.17

Правительственные эксперты выдвигают новые обоснования необходимости повышения пенсионного возраста в России. По их мнению, если этого не сделать, то уровень жизни пенсионеров продолжит падать. Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при Минфине привел расчеты, согласно которым пенсии в РФ к 2030 году будут составлять лишь четверть зарплаты, если не предпринимать мер по изменению действующей пенсионной системы.

Эксперты НИФИ ожидают, что коэффициент замещения пенсии (соотношение средней пенсии и средней зарплаты) снизится на треть к 2030 году. Если сейчас средний размер пенсии покрывает 33,7% средней зарплаты по стране, то через 13 лет это будет лишь 25%. По данным Росстата, в прошлом году при средней зарплате в России в 36 746 рублей средняя пенсия составляла 12 391 рубль.

Чтобы не допустить падения коэффициента, необходимо осуществить ряд структурных реформ и начать популяризировать среди населения возможность более позднего выхода на пенсию, сообщают «Известия» со ссылкой на директора института Владимира Назарова. По его оценке, откладывание выхода на пенсию на пять лет увеличит размер выплат в полтора раза. Назаров считает, что в условиях низкой инфляции это «самое выгодное из доступного большинству пожилых людей инвестирование средств». «Это гораздо выгоднее, чем банковский вклад», – убежден он.

Эксперты НИФИ также подсчитали, что повышение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин по полгода в год не даст сократиться коэффициенту замещения и позволит увеличить страховые пенсии на 30%. В реальном выражении с учетом инфляции рост составит 4 тыс. рублей.

Член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов указал, что в европейских странах коэффициент замещения пенсии достигает 60%. По мнению эксперта, одной реформы в пенсионном законодательстве для увеличения значения этого показателя будет недостаточно, поскольку он формируется из двух составляющих – средней пенсии и средней заработной платы. «Изменения должны коснуться и рынка труда», – полагает он. Эксперт добавил, что как минимум нужно провести работу в части ужесточения мер борьбы с «серыми» зарплатами.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пенухина считает очевидным будущее сокращение коэффициента замещения пенсии. По ее мнению, предотвратить это поможет повышение пенсионного возраста. Однако, по словам эксперта, «проводить реформу нужно плавно: нельзя повышать пенсионный возраст для людей, которым до выхода на пенсию остался год-два».

В пресс-службе Минтруда России от комментариев воздержались.

По информации НИФИ, сейчас работает половина пенсионеров до 60 лет. В целом же в России трудятся порядка 30% пенсионеров.

В начале мая Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина, в рамках подготовки стратегии развития России до 2035 года, предложил сократить число пенсионеров в стране и ужесточить условия получения пенсий ради создания устойчивой пенсионной системы, которая обеспечивала бы приемлемый уровень жизни для пожилых людей. Речь идет о повышении пенсионного возраста и увеличении стажа, необходимого для выплат от государства. В «Единой России» меж тем раскритиковали эту инициативу. Секретарь генсовета партии Сергей Неверов заявил, что «экономия выйдет за счет того, что человек недолго будет получать пенсию: экономия на умерших».

Москва, Светлана Петрова

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