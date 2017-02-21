«Неизбежное будущее»: названа возможная дата повышения пенсионного возраста в России

Публикации за 21.02.17

Экспертное сообщество ищет зацепки для оправдания и поддержки идеи правительства РФ о повышении пенсионного возраста в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве было высказано мнение о том, что это решение «неизбежно» и может быть принято уже к 1 января 2020 года.

В частности, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что сейчас невозможно отказаться от повышения пенсионного возраста в России. «Тема возможного повышения пенсионного возраста поднималась еще в 2008 году. Тогда его (решение) не приняли, и неизбежность его стала еще более очевидной», – считает он.

По его словам, проблема пенсионной системы вызвана серьезными причинами. «Главный фактор – демография, которая ухудшается. Второй фактор – состояние российской экономики и новая структура мировой экономики, которые не предъявляет такого спроса на новые рабочие места», – сказал Беляков.

По его мнению, повышение пенсионного возраста – необходимая мера, которая позволит перенастроить пенсионную систему, чтобы она была «более сбалансированной к внутренним и внешним рискам».

«Есть цифры, которые формируют объективную реальность. Доля людей старше трудоспособного возраста растет. Доля трудоспособного населения снижается (сейчас составляет 49%). Но более опасным проявлением тенденции является то, что доля лиц моложе трудоспособного возраста устойчиво не растет и зафиксирована на 18%. То есть у нас отсутствует база, на основе которой трудоспособное население могло бы прирастать», – подчеркнул Беляков.

С его точки зрения, такие процессы наряду с экономическим кризисом приводят к тому, что количество пенсионеров в стране увеличивается, а доходы тех, кто работает и формирует пенсионную базу – падают, что создает дефицит средств.

Вместе с тем Беляков обратил внимание, что нынешний средний размер пенсий по стране все равно не может обеспечить достойный уровень жизни для людей. «Средняя пенсия по стране 12 – 12,5 тысячи рублей. Минимальный прожиточный минимум – 8 тысяч рублей. Текущие потребности пенсия покрыть не может», – констатировал Беляков и добавил, что сейчас до 33% населения продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, так как не имеют другого «экономического выбора».

В этой ситуации, как считает Беляков, лучше повысить пенсионный возраст, так как в таком случае будет увеличен трудовой стаж и период, в течение которого можно увеличить накопления. По его оценке, нынешний пенсионный возраст – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин уже не является рентабельным.

«Часто говорят о том, что советская система установила комфортный возраст выхода на пенсию, который отвечал возрастной структуре населения и был социальноориентирован. Я не ставлю под сомнение необходимость социального тренда в политике государства, но с того времени многое изменилось и в плане экономики, и в плане возрастной структуры (населения). Из молодой экономики мы стали старой экономикой», – подчеркнул эксперт и отметил, что в 1932 году, когда был установлен пенсионный возраст на нынешнем уровне, продолжительность жизни составляла у женщин 45 лет, и у мужчин – 42 года. Таким образом «социальная ориентация» в то время тоже стояла под вопросом.

Вместе с тем Беляков согласился, что только повышением пенсионного возраста решить проблему невозможно. «Пенсионная система состоит из трех элементов: государственное пенсионное обеспечение, распределительная система и накопительная система. Необходимо улучшать все три элемента и принимать решения», – сказал он.

Член правления Института современного развития, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Евгений Гонтмахер со своей стороны подчеркнул, что необходимо не только реформирование пенсионной системы, но и создание программы социальной поддержки, которая бы позволила этой системе работать.

«Почему пенсионная реформа 2002 года не состоялась? Она не смогла решить проблемы, которые примыкают к пенсионной системе. Эти проблемы утащили пенсионную систему на дно. В результате мы имеем каждые два года новую пенсионную реформу. Этого нельзя допускать снова», – считает Гонтмахер.

Эксперт пояснил, что в связи с повышением пенсионного возраста возникает ряд проблем, которые необходимо решить. Например, нужно ли при повышении пенсионного возраста увеличивать возраст досрочного выхода на пенсию, как это изменение коснется пенсии по инвалидности.

Кроме этого, Гонтмахер выразил уверенность в том, что если правительство решится на соответствующее изменение, ему придется отказаться от нынешней балльной системы накопительной пенсии.

«Балльная система не создает никаких стимулов для будущих пенсионеров, она ничего не дает. С моей точки зрения, она глубоко порочна. Надо переходить обратно к системе, когда начисления шли в полноценных рублях», – сказал эксперт.

Гонтмахер также считает, что необходимо создать программу здравоохранения для пожилых людей. «Нужно, чтобы люди имели длинный срок дожития, чтобы люди были уверены, что они будут иметь после здоровую жизнь», – сказал он.

«Должна быть отдельная программа, которая связана с адаптацией контингента людей, которые ближайшие лет 10 будут выходить (на пенсию) в новых условиях. Значительная их часть – люди, которые теряют квалификацию. Они закончили институт и считали, что до конца своей трудовой жизни с ним (старым образованием) будут жить. Пусть это будет треть от всего контингента, если мы будем повышать с ними пенсионный возраст, мы получим новый класс бедных», – отметил Гонтмахер.

В то же время заместитель председателя Партии пенсионеров Андрей Широков, также присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что увеличение пенсионного возраста и возможные перспективы, в которых пытается уверить людей правительство и эксперты – лишь еще один способ государства обмануть свой народ, выкачать из него деньги.

«Государство обращается к народу, когда ему плохо. Мы постоянно обманываем население. Это не эмоции, это на самом деле так. Главный аргумент для повышения пенсионного возраста – нехватка средств. Мы обращаемся к старшему поколению – спасайте государство! Но старшее поколение за спасение никакой поддержки не имеет», – подчеркнул Широков.

«Мы с вами знаем, что как только удаляешься от крупных городов, людей после 70 лет вообще не лечат. Мужчины в большом проценте не дотягивают до 60 лет. Получается, что большая часть накопленных денег просто-напросто не будет использована теми, кто должен был ее получить», – констатировал он.

Широков также отметил, что в доказательство необходимости повышения пенсионного возраста можно приводить множество данных, но их объективность вызывает сомнение. «Наука всегда стоит на стороне того, кто является правящим в стране», – пояснил он.

Между тем, несмотря на все споры, которые возникают вокруг повышения пенсионного возраста, Гонтмахер все же выразил уверенность в том, что через два года эта инициатива будет реализована.

«Вполне реально к 1 января 2020 года начать процесс повышения пенсионного возраста. Этого времени достаточно, что решить все вопросы. Но нужно подойти к этому комплексно», – считает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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