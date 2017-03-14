Неизбежная перспектива: население готовят к повышению пенсионного возраста / Россияне стали жить на полгода дольше, обрадовал Минздрав

Публикации за 14.03.17

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова объявила о повышении на полгода средней продолжительности жизни россиян. Такое оптимистическое заявление глава Минздрава сделала на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина. По-видимому, российские власти всерьез начали готовить почву для повышения пенсионного возраста в стране. Общественная дискуссия по этой теме резко активизировалась в последние месяцы на фоне многочисленных заявлений властей о том, что никаких решений о повышении возраста выхода на пенсию не принималось и этот вопрос вообще не обсуждается. Впрочем, как заявляют представители экспертного сообщества, данное решение «неизбежно» и может быть принято уже к 1 января 2020 года.

По словам Скворцовой, продолжительность жизни увеличилась на полгода – до 72 лет. «У женщин – свыше 77 лет, у мужчин – 66,6 года (66 лет 7 месяцев 6 дней)», – уточнила министра. Также, по утверждению главы Минздрава, в России сократилась смертность: в прошлом году умерли на 17,5 тыс. человек меньше, чем годом ранее, передает РИА «Новости». Скворцова отметила, что материнская смертность за год снизилась на 18% (8,3 на 100 тыс. родов), младенческая смертность сократилась на 8% (6 на 1000 родившихся живыми).

Напомним, 1 февраля в российском информационном пространстве «взорвалась бомба»: «Известия» со ссылкой на свои источники сообщилои, что принципиальное решение о повышении пенсионного возраста в кабмине уже принято, и власти просто выжидают удобного момента, чтобы сообщить «радостную» новость населению. Правда, в Минтруда заявили, что решение о повышении пенсионного возраста правительством не принято и добавили, что Россия пока не готова к таким реформам. «Эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие расчеты ведут, мы считаем, что еще время для этого не настало», – заявлял министр труда Максим Топилин (цитата по RNS).

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. С прошлого года в России тема повышения пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за экономического кризиса стала предметом обсуждения во властных и экспертных кругах. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, правительство до недавнего времени воздерживалось от каких-либо официальных заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 14.03.17

Эксперт: Цены на нефть готовы к новому обвалу. / «Муляжи камер не помогут, кого они могут напугать? Животных разве...» – депутаты рассуждают о борьбе с мусором. / ФАС признала виновным Apple в координировании высоких цен на iPhone. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»