«Подарок» после выборов: Кудрин призвал повысить пенсионный возраст с 2019 года / «Сейчас нужно срочно начинать действовать»

Публикации за 16.01.17

Пенсионный возраст в России необходимо повысить уже с 2019 года, поскольку вопрос назрел давно. Об этом сегодня заявил бывший глава Минфина, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Мы считаем, что необходимо начинать с 2019 или с 2020 года», – сказал экс-министр в интервью ТАСС, отметив, что «начать нужно было давно, и сейчас уже срочно нужно начинать».

«Эта мера не решает всех вопросов дефицита в пенсионной системе, но решает значительную часть, – убежден Кудрин. – Я считаю это необходимым шагом».

Глава ЦСР также отметил, что повышение пенсионного возраста не коснется нынешних пенсионеров, а только тех, кто собирается выйти на пенсию в будущем.

По мнению Кудрина, максимальный экономический эффект от повышения пенсионного возраста будет через 10-16 лет. «При переходе на новый пенсионный возраст за первый год только небольшая группа работающих продолжат свою работу и не выйдут на пенсию, а задержатся на полгода. Затем появится новая группа, и так процесс растянется на 10-16 лет, – отметил Кудрин. – Эффект будет накапливаться, сумма, остающаяся на пенсионеров, каждый год будет расти. Первые годы это будет небольшая сумма, а к концу процесса станет очень солидной».

Напомним, в минувшую пятницу, 13 января, во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве Кудрин в очередной раз предложил повысить пенсионный возраст в России. «Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста… В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста: для женщин – до 63 лет, для мужчин – до 65», – отметил Кудрин. Он пояснил, что названные цифры – это лишь вариант для расчета и окончательное решение будет приниматься по соответствующей процедуре.

Бывший министр также указал, что в России снижается численность населения трудоспособного возраста, что препятствует экономическому росту, и поэтому тема повышения пенсионного возраста очень актуальна. По его оценкам, к 2030 году трудоспособное население может сократиться на 10 млн человек.

Ранее экс-министр заявлял, что постепенное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет может занять восемь и более лет. В декабре Кудрин презентовал премьеру Дмитрию Медведеву первые предложения об идеях, которые войдут в концепцию готовящейся ЦСР президентской стратегии на 2018-2024 годы. Список мер включает повышение пенсионного возраста с 2020 года.

На прошлой неделе глава Минтруда Максим Топилин признал, что Министерство труда подключилось к обсуждению экономической стратегии ЦСР), которая предусматривает повышение пенсионного возраста. При этом он заверил, что решение о повышении пенсионного возраста в 2017 году принято не будет.

Ранее власти России заявляли, что не собираются повышать пенсионный возраст до 2018 года, когда в стране состоятся президентские выборы. Вице-премьер Ольга Голодец прошлым летом уверяла , что правительство РФ не будет обсуждать повышение возраста выхода на пенсию до 2018 года.

В последние месяцы в России резко активизировалась дискуссия о повышении пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за плохой экономической ситуации. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.

Москва, Светлана Петрова

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