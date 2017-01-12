Минтруд подключился к обсуждению плана по повышению пенсионного возраста

Публикации за 12.01.17

Министерство труда принимает участие в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР), которая предусматривает повышение пенсионного возраста. «Участвует», – так кратко ответил глава Минтруда Максим Топилин он на соответствующий вопрос. По его словам, сообщает RNS, дискуссия о повышении пенсионного возраста идет давно, но к окончательным выводам чиновники пока не пришли.

Министр заверил, что решения о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году не будет. По его словам, повышение пенсионного возраста в наступившем году коснется только госслужащих. «Это та позиция, которая закреплена в законодательстве», – напомнил Топилин. Напомним, что с 1 января 2017 года пенсионный возраст госслужащих будет ежегодно повышаться на полгода. Для мужчин он составит 65 лет и 63 года – для женщин.

Разрабатываемая ЦСР во главе с экс-министром финансов Алексеем Кудриным программа развития российской экономики предусматривает планомерное повышение пенсионного возраста до 63-х лет. Заявленная цель – увеличение численности экономически активного населения. Плавное повышение запланировано с 2020 года.

Перед новым годом Топилин в одном из интервью заявил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно, но процесс должен быть «мягким», а выгоду от этого должны (в виде повышенной пенсии) получить сами пенсионеры. По его словам, повышение пенсионного возраста поможет «купировать» риски на будущее, тем более что россияне стали дольше жить и сохранять трудоспособность. Министр пояснял, что суть пенсионной реформы 2015 года «как раз в том, чтобы от легальной зарплаты и продолжительности стажа зависело гораздо больше», а также была возможность «все это контролировать самому» пенсионеру.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. В последние месяцы в России резко активизировалась общественная дискуссия о повышении пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за плохой экономической ситуации. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, правительство воздерживалось от каких-либо заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется.

Минфин и ЦБ в конце сентября представили новую реформу российской пенсионной системы, предполагающую, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В обязательную страховую часть пенсии ведомства предлагают направлять отчисления в размере 22%, для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен дополнительный тариф до 6%. Государство, по задумке авторов реформы, будет выступать гарантом накоплений. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что система добровольного пенсионного накопления позволит обеспечить пенсии среднему классу. Что делать большинству населения РФ, кто к этому самому классу не относится и с трудом сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты, она не уточнила.

Многие эксперты, оценивая предложения Минфина и ЦБ, заявили, что новая схема будет выгодна только людям с доходом выше среднего (50-60 тыс. рублей), при этом льгот, которые обещают власти, не хватит, чтобы заинтересовать население с меньшим достатком. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа – всего лишь завуалированная форма повышения налогов и латания бюджетных дыр. Работать новая система не будет: у абсолютного большинства работающих россиян просто нет денег для их «добровольного вложения» в будущую пенсию. Экс-министр финансов Алексей Кудрин напомнил, что сейчас нет возможности откладывать деньги у 60% населения, так как весь доход они тратят на текущие нужды.

По данным последнего исследования аналитического центра НАФИ, абсолютное большинство работающих сегодня граждан страны считают, что обеспечить им достойную пенсию должно государство, что входит в кардинальное противоречие с планами чиновников. Лишь 16% соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А большинство – 78% – рассчитывают жить на любую государственную пенсию, хотя понимают, что на жизнь им этого не хватит.

Также в НАФИ отмечают, что нежелание заботиться о своей пенсии – принципиальная позиция, поскольку люди не верят уже ни в какие реформы, в том числе из-за постоянного реформирования и отсутствия стабильности. 79% опрошенных в прошлом году заявили, что не видят смысла планировать свою пенсию в постоянно меняющихся условиях, когда накопления в любой момент могут быть «заморожены».

Москва, Зоя Березина

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