Кудрин: Россия не справится с кризисом без повышения пенсионного возраста / Эта мера не является панацеей, ответила Голикова главе ЦСР

Публикации за 13.01.17

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в ходе Гайдаровского форума в очередной раз заявил о необходимости повышения пенсионного возраста в России. По его мнению, решение необходимо принимать с учетом интересов особых групп населения.

«Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения трудоспособного населения – тех, кто сегодня уходит на пенсию, – цитирует Кудрина «Интерфакс», – В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста: для женщин – до 63 лет, для мужчин – до 65». Он пояснил, что указанные цифры – это лишь вариант для расчета и окончательное решение будет приниматься по соответствующей процедуре. При этом Кудрин отметил, что при принятии решения о повышении пенсионного возраста будут «строго учитываться предпочтения особых, отдельных групп населения», сообщает RNS.

Глава ЦСР также указал, что в России наблюдается снижение численности населения трудоспособного возраста, что препятствует экономическому росту, и поэтому тема повышения пенсионного возраста очень актуальна. По его словам, к 2030 году трудоспособное население может сократиться на 10 млн человек.

Ранее экс-министр заявлял, что постепенное повышение возраста выхода на пенсию в России до 63 лет может занять восемь и более лет. В декабре Кудрин презентовал премьеру Дмитрию Медведеву первые предложения об идеях, которые войдут в концепцию готовящейся ЦСР президентской стратегии на 2018-2024 годы. Список мер включает повышение пенсионного возраста с 2020 года.

В дискуссию с Кудриным по пенсионному вопросу на полях Гайдаровского форума вступила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее мнению, повышение пенсионного возраста не является «панацеей от всего». Голикова полагает, что реформа системы социального обеспечения граждан гораздо важнее вопроса повышения пенсионного возраста.

«Я бы начала не с повышения пенсионного возраста, а с модернизации системы социального страхования, – отметила глава Счетной палаты (цитата по RNS). – Она создается для работающих граждан, но обслуживаются не только работающие, но и граждан не работающие и выплачивающие гораздо меньше, чем они получают. Отсюда несбалансированность системы».

Голикова предупредила, что повышение пенсионного возраста без корректировки на утрату работоспособности может привести к тому, что граждане будут уходить в тень, получать инвалидность и т.д.

Руководитель Счетной палаты подчеркнула, что без комплексного решения вопросов по модернизации системы социального страхования повышение пенсионного возраста не решит проблему сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. «При модернизации системы социального страхования очень важно ответить на все вопросы – какие обязательства, в отношении какого количества граждан эти обязательства мы должны вести и что мы делаем с теми гражданами, которые не платят в систему, но обеспечение получают», – указала Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

«Если мы не будем отвечать на это в комплексе, а будем говорить... что с 2020 года женщины по полгода до 63, а мужчины – до 65, мы не решим проблему сбалансированности Пенсионного фонда и не решим проблему бюджетозависимости Пенсионного фонда от федеральной казны», – заключила она.

В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. В последние месяцы в России резко активизировалась дискуссия о повышении пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за плохой экономической ситуации. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, представители «социального» блока правительства до последнего времени заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется. Однако накануне глава Минтруда Максим Топилин признал, что Министерство труда подключилось к обсуждению экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР), которая предусматривает повышение пенсионного возраста. При этом он заверил, что решения о повышении пенсионного возраста в 2017 году принято не будет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.01.17

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