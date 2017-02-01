СМИ: Вопрос о повышении пенсионного возраста решен / Обсуждаются только детали реформы

Публикации за 01.02.17

Правительство уже решило повысить возраст, в котором россияне уходят на заслуженный отдых. Однако пока в кабмине идут обсуждения конкретных параметров повышения пенсионного возраста с учетом социально-экономических последствий. Кроме того, власти ждут удобного момента, чтобы объявить о своем решении населению.

На совещаниях, посвященных пенсионной реформе, в правительстве уже не ставится вопрос о повышении пенсионного возраста. Сам вопрос о повышении уже концептуально решен. Теперь обсуждаются только детали, а именно, на сколько лет повышать возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Кабмин не определился с параметрами реформы. Предлагается несколько вариантов. Например, один из проектов предусматривает повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Другой вариант предлагает уровнять пенсионный возраст для обоих полов до 63 лет.

В свою очередь социальный блок правительства, который всегда выступал против такого шага, подготовил расчеты, предусматривающие повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет. Согласно документу, если с 2019 года повышать пенсионный возраст, то к 2030 году бюджет сэкономит на пенсионных выплатах 640 млрд рублей.

Кроме того, другой немаловажный вопрос, который стоит на повестке дня при обсуждении пенсионной реформы, касается времени, когда народу объявят о решении. По данным издания, это произойдет не раньше 2018 года, когда будет сформировано новое правительство. Возможно, процесс разобьют на две части, что-то станет известно в этом году, а вторая часть обнародуется в период после выборов 2018 года.

Между тем, в Минтруде заявили, что решение о повышении пенсионного возраста не принято. Более того, там отметили, что министерство придерживается мнения, что Россия не готова к таким реформам. К тому же соцблок настаивает на оставлении разницы возраста выхода на пенсию между женщинами и мужчинами.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.02.17

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