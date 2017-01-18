Владимир Мау: Россия попала в ловушку / Повышать пенсионный возраст для изъятия денег в бюджет бессмысленно

Публикации за 18.01.17

Россия попала в пенсионную ловушку, из которой невозможно выбраться без проведения реформы. Как считает известный экономист, ректор РАНХиГС Владимир Мау, повышение пенсионного возраста оправдано рассматривать только как помощь старшим пенсионным возрастам, но бессмысленно его повышать просто ради того, чтобы изъять разницу в бюджет.

«Вопрос в том, какие задачи необходимо решить. Если вы хотите решить задачу существенного повышения пенсии, то имеет смысл поднять пенсионный возраст, но сэкономленные деньги отправить на повышение пенсии, а не на бюджетную экономию», – сказал Мау в интервью RNS.

В то же время он отметил, что есть более сложная задача, которая связана с тем, что существенным образом меняется отношение к пенсии. «Я пока не встречал ни одного человека, который по достижении 55-60 лет всерьез рассчитывает, что будет жить на пенсию. У людей свои пенсионные стратегии, – продолжил экономист. – Это понятно, потому что наша пенсионная система имеет корни в раннем индустриальном обществе, и она была построена для стран, в которых пенсионный возраст был существенно выше продолжительности жизни. Когда эта пенсионная система создавалась – сначала в Германии в 1889 году, в Советском Союзе в середине 1930-х годов, – пенсионный возраст в Германии был 70 лет, в СССР – 55-60 лет, а продолжительность жизни – 45-50 лет».

Мау обратил внимание, что если в течение 100 лет продолжительность жизни растет, а пенсионный возраст или снижается, или не растет, то неизбежно страна попадает в ловушку: коэффициент замещения будет 25-30% от зарплаты.

«На эти деньги сложно жить. Долгосрочная пенсионная модель (которую мы пока не обсуждаем, но которую надо обсуждать) состоит в том, что люди сами будут строить свои пенсионные стратегии. Кто-то будет вкладывать в инвестфонды, кто-то – в семью, кто-то – в недвижимость. Люди рассчитывают, что какая-то комбинация будет устойчивой», – сказал экономист.

По его оценке, возможно в следующем поколении государственная пенсия станет возрастным пособием по бедности и инвалидности. «Вы дожили до определенного возраста, вам не повезло с накоплениями – возьмите государственную пенсию. Но это не тот вопрос, который находится на повестке. Идет дискуссия о повышении пенсионного возраста. И повторю, если повышение пенсионного возраста – это повышение адресности пенсионной системы, то есть помощь старшим пенсионным возрастам, то это оправданно. Но бессмысленно повышать пенсионный возраст просто ради того, чтобы изъять разницу в бюджет», – подчеркнул Мау.

Комментируя предложение, прозвучавшее на Гайдаровском форуме, о перераспределении части средств пенсионной системы на здравоохранение, поскольку пенсионеру может быть важнее именно хорошее лечение и доступ к лекарствам, чем чуть больший размер пенсии, Мау сказал, что «это может быть логично», но в данном случае проблема в нюансах.

«Если у вас коэффициент замещения 25%, то бессмысленно обсуждать, 25% или 27% коэффициента замещения: этих двух процентов все равно ни на что не хватит. Нужны более глубокие, более системные меры. Обсуждать, что пенсионеру важнее – лекарства или прибавка к пенсии – бессмысленно. Он на пенсию лекарства купит, а кто ему гарантирует качество врача? Я считаю, что важнее стимулирование частного спроса: если у тебя есть деньги, ты имеешь право выбора врача, что важнее бесплатной медицины, когда тебе врача навязывают», – считает экономист.

Москва, Анастасия Смирнова

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