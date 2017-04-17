Россиянам рассказали о «положительном эффекте» повышения пенсионного возраста / «Пенсии вырастут на треть», – обещают околовластные эксперты

Публикации за 17.04.17

Жителей России продолжают готовить к повышению пенсионного возраста: в СМИ попали результаты исследования Научно-исследовательского финансового института при Минфине (НИФИ), согласно которым размер пенсий в стране ощутимо увеличится, если государство примет решение повысить пенсионный возраст.

Согласно подсчетам НИФИ, в случае повышения пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин, к 2030 году средний размер пенсии увеличится на 30% в реальном выражении, или на 4 тысячи рублей, пишет газета «Известия». Средняя пенсия тогда составит 17 тыс. рублей. При этом, подчеркивает неназванный федеральный чиновник, нужно будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий, а не на другие нужды. Исключением может быть только финансирование дефицита бюджета Пенсионного фонда, на которое госказна ежегодно тратит около 1 трлн рублей. Рост доходов пенсионеров, в свою очередь, может придать дополнительный импульс экономике страны, рассчитывают власти.

Впрочем, издание отмечает, что официально правительство пока не давало поручения о проработке вопроса повышения пенсионного возраста, разговоры об этом ведутся только в кулуарах Белого дома. Среди аргументов «за» обсуждается, в частности, что повышение возраста выхода на пенсию может сопровождаться увеличением размеров страховых пенсий за счет сэкономленных средств, пояснил источник издания в правительственных кругах. Соответствующие экспертные расчеты уже существуют – их сделали в НИФИ и в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, где пока держат эту информацию в секрете.

Между тем ряд экспертов отмечают, что повышение пенсионного возраста увеличит нагрузку на Фонд медицинского страхования и соцслужбы. Руководитель отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский считает, что увеличение пенсионного возраста не может быть панацеей для бюджета и баланса ПФР.

«Общемировая статистика показывает, что увеличение пенсионного возраста экономит только прямые государственные расходы на один вид пенсии. При этом увеличиваются потери в других ее видах, и уже через несколько лет необходимо искать новые методы сокращения дефицита. Ни одна страна такого финансового механизма не придумала, пока что все просто отодвигают решение проблемы», – прокомментировал эксперт.

Отметим, что решения о пенсионном возрасте в кабмине пока нет. Социальный блок выступает против повышения пенсионного возраста. Минфин настаивает на повышении возраста выхода на пенсию, поскольку это позволит сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов. За повышение пенсионного возраста выступает и Алексей Кудрин. В макроэкономическую экспертами ЦСР стратегию развития России эта инициатива будет вписана.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. С прошлого года в России тема повышения пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за экономического кризиса стала предметом обсуждения во властных и экспертных кругах. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, правительство до недавнего времени воздерживалось от каких-либо официальных заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 17.04.17

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