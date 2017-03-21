Путин заклинает россиян на долголетие / Повышения пенсионного возраста в России не избежать

Публикации за 21.03.17

Российские власти продолжили оптимистические словесные интервенции на тему продолжительности жизни в России, готовя население к неизбежному повышению пенсионного возраста в стране. Вслед за главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой, объявившей неделю назад о повышении средней продолжительности жизни россиян на полгода – до 72 лет, эту тему подхватил президент Владимир Путин. Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам сегодня заявил, что к 2025 году продолжительность жизни в России должна достигнуть 76 лет.

«Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, – приводит слова Путина пресс-служба Кремля. – И значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте». Президент призвал уделить внимание смертности лиц трудоспособного возраста в 2015 году. «Ничего критического здесь пока нет, но тем не менее на это надо обратить внимание», – сказал Путин.

В целом, подчеркнул глава государства, в России за последние годы здесь удалось добиться существенных изменений к лучшему в сфере здравоохранения. «Ключевой показатель – это, безусловно, рост продолжительности жизни», – указал Путин. Президент повторил озвученные Скворцовой данные о средней продолжительности жизни в России в 2016 году, составившей 71,87 года. «Он (показатель продолжительности жизни – прим. ред.) сегодня составляет почти 72 года, – сказал президент. – За 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет – с 65,4 в 2005 году до 71,87 – в 2016 году». При этом за это же время снизилась младенческая смертность «с 10,2 до шести на 1000 родившихся, а в январе было зафиксировано 5,1», отметил Путин. Материнская смертность снизилась более чем втрое, уточнил глава государства.

Своим заявлением президент РФ продолжил серию словесных штурмов со стороны высшего руководства страны, призванных, по мнению наблюдателей, подготовить население к повышению возраста выхода на пенсию, о неизбежности которого неоднократно заявляли как представители околоправительственных экспертных кругов, так и сам Путин вместе с премьером Дмитрием Медведевым. Так, на прошлой неделе президент РФ на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал вопрос повышения пенсионного возраста в стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода. Путин отметил, что в отношении вопроса повышения пенсионного возраста нельзя затягивать. По нему необходимо принимать своевременные решения, указал президент.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Общественная дискуссия по теме повышения пенсионного возраста резко активизировалась с прошлого года. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Так, в апреле 2016 года представители Минфина предложили повысить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и женщин. Как пояснило министерство, такая необходимость созрела в связи с тем, что средняя ожидаемая продолжительность жизни только с 1995 года выросла на семь лет для мужчин и на 5,2 года – для женщин. Впрочем, правительство до недавнего времени воздерживалось от каких-либо официальных заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется. В начале февраля глава Минтруда Максим Топилин заверил, что правительство не принимало «принципиального решения» о повышении пенсионного возраста, но признал, что эта тема активно обсуждается экспертами, в том числе правительственными. Впрочем, как заявляют представители экспертного сообщества, данное решение «неизбежно» и может быть принято уже к 1 января 2020 года.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 21.03.17

«Мы можем провозгласить любую безумную инициативу – например, запретить СМИ писать». Кому понадобился вброс про отмену выборов губернатора на Урале?. / «Домодернизировали»: в России 50% оборудования перерабатывающей и пищевой промышленности устарело. / Сторонники Навального так и не сумели добиться разрешения митинга в Екатеринбурге (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»