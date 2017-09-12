Вторник, 12 сентября 2017, 13:40 мск

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Общество

Россияне побили рекорд по продолжительности жизни

Россияне побили рекорд по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни в России впервые в истории выросла до 72,5 года. По данным Министерства здравоохранения, достичь рекордных результатов помогло снижение смертности от основных заболеваний.

Росстат фиксирует увеличение продолжительности жизни россиян за первую половину текущего года на 0,63 года. Таким образом, мужчины в среднем стали жить до 67,5 года, женщины – до 77,4 года, сообщает Минздрав со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

Положительная динамика отмечается благодаря снижению смертности от недугов, связанных с системой кровообращения, а также от туберкулеза. Кроме того, жители России меньше умирают от внешних причин, таких как убийства, суициды, дорожно-транспортные происшествия.

Снизилась на 11,7% и детская смертность, в 43 регионах этот показатель соответствует лучшим мировым стандартам, отмечают в Минздраве.

Напомним, в марте президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам сегодня заявил, что к 2025 году продолжительность жизни в России должна достигнуть 76 лет.

Увеличение срока жизни россиян аналитики связывают с планами правительства по увеличению пенсионного возраста. Так Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина, разрабатывающий стратегию развития российской экономики до 2024 года, настаивает на пенсионной реформе как гарантии ускорения роста ВВП.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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© 2017, РИА «Новый День»

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