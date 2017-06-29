Россияне стали жить дольше в среднем на полтора года

По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России за последние пять лет выросла с 70,2 года до 71,87 года. В список регионов, где население живет дольше всего, попали Ингушетия, Дагестан и Москва.

В среднем мужчины в России живут до 66,5 года, женщины – до 77 лет. Традиционно самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе – 75 лет, пишут «Известия». По словам экспертов, это связано с хорошей экологической обстановкой. Горцы дышат чистым воздухом, пьют родниковую воду, едят кисломолочные продукты, мясо и овощи, а также в силу особенностей местности много двигаются.

Москва попала в список из-за развитой медицины и доступности медицинского обслуживания, считают специалисты. Кроме того, сыграли свою роль усилия властей по борьбе с вредными привычками, а именно, запреты в области табакокурения и продажи алкогольных напитков.

Самые низкие показатели продолжительности жизни зафиксированы в Тыве – 64,2 года, на Чукотке – 64,4 года и в Еврейской автономной области – 65,8 года. Эти регионы на протяжении пяти последних лет находятся в конце списка.

«Тыва – самый сложный регион страны, он с советских времен был таковым. Там самые высокие по стране показатели смертности, уровень алкоголизации населения, распространенность туберкулезных заболеваний», – отмечает главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека при Институте проблем прогнозирования РАН Борис Ревич.

Эксперты считают, что причиной плохих показателей в Дальневосточном округе могут быть плохие климатические условия, там люди мало двигаются, а также особенности наследственности, практически у всех нарушен обмен холестерина.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что главная задача состоит в том, чтобы достичь среднего показателя в 76 лет к 2025 году. В настоящее время только три региона справились с этой целью – Ингушетия, Дагестан и Москва.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.06.17

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