«Всё на благо людей!»: в России задумали урезать число пенсионеров и усложнить получение пенсий / ... чтобы не сокращать размер выплат от государства

Публикации за 05.05.17

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина предложил сократить число пенсионеров в стране и ужесточить условия получения пенсий ради создания устойчивой пенсионной системы, которая обеспечивала бы приемлемый уровень жизни для пожилых людей. Речь идет о повышении пенсионного возраста и увеличении стажа, необходимого для выплат от государства. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦСР.

Кудрин в стратегии развития России до 2035 года выступил с идеей сократить число пенсионеров на 9%, или на 3,87 млн человек. Сделать это предлагается путем повышения возраста выхода на пенсию: для женщин – до 63 лет, для мужчин – до 65 лет с шагом на полгода начиная с 2019 года. В итоге пенсионеров в РФ останется 38,52 млн человек. По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную пенсионную систему, обеспечивающую «общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров», и решающую проблему демографического дна – минимума плательщиков при максимуме получателей пенсий.

Также ЦСР предлагает усложнить условия получения пенсий. Минимальный стаж, необходимый для получения выплат, нужно повысить до 20 лет (сейчас происходит его постепенное повышение до 15 лет), а минимальное количество пенсионных баллов – до 52 (на данный момент предполагается поднять порог до 30 баллов к 2025 году).

По мнению экспертов ЦСР, социальную пенсию, которая выплачивается тем, кто не смог заработать на страховую выплату, необходимо назначать только с 68 лет. В настоящее время она начисляется женщинам с 60 лет и мужчинам с 65.

Еще одна инициатива – ужесточение условий для получения досрочных пенсий врачам и учителям: минимальный стаж поднимут до 35 лет.

Издание, ссылаясь на расчеты кудринских аналитиков, пишет, что «реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 года и до 2,33 к 2035 году». При этом трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится на 0,9% ВВП к 2024 году и на 2% ВВП к 2035 году, т. е. фактически обнулится, отмечает газета. Соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой сохранится на уровне не ниже 34%, обещают авторы стратегии. «Другими словами, предлагаемые реформы призваны не допустить сокращения размера пенсий, а не направлены на его повышение», – поясняют «Ведомости».

По данным Пенсионного фонда РФ, сейчас средний стаж выходящих на пенсию граждан составляет 34 года, среднее количество их пенсионных баллов – около 110. В 2017 году это соответствует уплате взносов с заработка 22 тыс. рублей в месяц (что намного ниже среднего заработка по стране – 36 703 руб. в 2016 г.). За год можно заработать минимум 1 балл при уплате взносов с зарплаты на уровне МРОТа (7500 рублей), более низкие зарплаты прав на пенсию не формируют. Максимум ограничен 10 баллами (с 2021 года, в 2017 году – 8,26). Чтобы получить 52 балла, нужно уплачивать взносы 26 лет с заработка в 2 МРОТа.

По мнению правительственных экспертов, о повышении пенсионного возраста в России может быть объявлено после президентских выборов в 2018 году, а воплотить в жизнь такое решение могут уже в 2020 году. Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. В 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.

С прошлого года в России тема повышения пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за экономического кризиса стала предметом обсуждения во властных и экспертных кругах. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, правительство до недавнего времени воздерживалось от каких-либо официальных заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется. В Минтруде России, в частности, заявили, что решения о пенсионном возрасте пока нет. Социальный блок выступает против повышения пенсионного возраста, а Минфин настаивает на повышении возраста выхода на пенсию, поскольку это позволит сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов.

Москва, Светлана Петрова

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