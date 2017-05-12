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Общество

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Публикации за 12.05.17

Власти РФ упростили порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

Власти РФ упростили порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

Правительство РФ внесло изменения в порядок подсчета и подтверждения стажа для начисления страховых пенсий. Соответствующее опубликовано на сайте кабмина.

В частности, упрощена процедура подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились ежемесячные компенсационные и ежемесячные выплаты. Подобные периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального учета. «Такие сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа», – уточняется в сообщении на сайте кабмина.

Согласно пенсионному законодательству, человеку, который ухаживает за вышеперечисленными группами людей, период ухода засчитывается как страховой стаж в размере 1,8 пенсионных балла за каждый год, что позволяет ему формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Правила также дополнены положениями, которые устанавливают особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов. Речь идет о периоде уплаты страховых взносов гражданами, которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и периоде, в который необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные лица были отстранены от работы.

Отмечается, что принятые решения «позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан».

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 12.05.17

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