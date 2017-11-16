Кудрин: у России не осталось денег на содержание пенсионеров

У правительства России закончились деньги на выплату пенсий, об этом говорит отказ от индексации в прошлом году. Рост налоговой нагрузки не станет решением этой проблемы, исправить ситуацию можно только с помощью повышения пенсионного возраста. Об этом заявил бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в интервью «АиФ».

Отвечая на вопрос о том, что других ресурсов, кроме как отсрочить для россиян выход на заслуженный отдых, у государства нет, Кудрин отметил: «Скажу прямо: да, не осталось». По словам экс-министра, правительство обсуждает ограничение выплат работающим пенсионерам. «Это всё – следствие дефицита средств в Пенсионном фонде. Можно ли закрыть дыру за счет других источников – например, повышения налогов? Нет», – подчеркнул Кудрин.

За последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП, или на 2,5 трлн рублей в год. Глава ЦСР уточнил, что такую же сумму Россия тратит на поддержку образования. Для того чтобы продолжать платить такие же пенсии в последующем властям придется отказаться от инвестиций не только в образование, но также в медицину и строительство дорог.

Кудрин привел в пример соседние государства, где уже повысили пенсионный возраст. Среди бывших республик СССР только Россия и Узбекистан не прибегли к этой мере. Повышение пенсионного возраста выгодно, прежде всего, самим пенсионерам, поработав лишние 2-3 года, они получат более высокую пенсию, говорит экс-глава Минфина.

В настоящее время по выходу на пенсию россияне получают в среднем 34% от своей зарплаты. Если не повысить пенсионный возраст сейчас, этот показатель сократится до 25-27% от заработка. Тогда как в мире государство обычно обеспечивает 40% прежнего дохода, а еще 20-30% человек откладывает на старость в течение жизни. «Выход на пенсию сейчас означает резкое – в три раза – снижение качества жизни. Это такая «жесткая посадка» для человека, который выходит на пенсию», – заключил Кудрин.

Согласно стратегии развития России до 2035 года, разработанной ЦСР, число пенсионеров необходимо сократить на 9% или на 3,87 млн человек. Сделать это предлагается путем повышения возраста выхода на пенсию: для женщин – до 63 лет, для мужчин – до 65 лет с шагом на полгода начиная с 2019 года. По задумке авторов, это позволит сформировать сбалансированную пенсионную систему, обеспечивающую «общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров», и решающую проблему демографического дна – минимума плательщиков при максимуме получателей пенсий.

Кроме того, ЦСР выступает за усложнение условий получения пенсий. Минимальный стаж, необходимый для получения выплат, нужно повысить до 20 лет, а минимальное количество пенсионных баллов – до 52. По мнению экспертов центра, социальную пенсию, которая выплачивается тем, кто не смог заработать на страховую выплату, необходимо назначать только с 68 лет. В настоящее время она начисляется женщинам с 60 лет и мужчинам с 65.

О неизбежности повышения пенсионного возраста в России говорил и президент Владимир Путин. Летом глава государства отметил на этот счет, что «это реальность, с которой мы сталкиваемся, которую мы должны иметь в виду». Однако, по его словам, принимать решение по этому вопросу нужно «взвешенно, без всякой суеты и спешки».

Москва, Зоя Осколкова

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