Путин: От повышения пенсионного возраста России никуда не деться «Действовать нужно аккуратно и без суеты»

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями страны заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста. Однако, по его словам, принимать решение по этому вопросу нужно «взвешенно, без всякой суеты и спешки». Идея повышения возраста выхода на пенсию активно обсуждается и в экспертных кругах, и в правительства, добавил он.

Глава государства отметил, что некоторые эксперты ссылаются на опыт соседних государств, в частности, Украины и Белоруссии, когда говорят о необходимости повышения пенсионного возраста: «Это реальность, с которой мы сталкиваемся, которую мы должны иметь в виду». По мнению Путина, к этому вопросу следует относиться «очень аккуратно». «По поводу всяких слухов, что решение уже принято, – нет, решение не принято, но оно действительно обсуждается», – отметил президент.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Общественная дискуссия по теме повышения пенсионного возраста резко активизировалась с прошлого года. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Наиболее жесткий вариант реформы предлагает экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, пенсионный возраст для женщин нужно постепенно повысить до 63 лет, а для мужчин – до 65 лет. Он обосновал необходимость принятия этого решения заботой о будущих пенсионерах. По его словам, повышение возраста выхода на заслуженный отдых необходимо, в том числе, чтобы обеспечить рост пенсий на 30%.

В то же время вице-премьер России Игорь Шувалов заявлял, что «никто не готов» продвигать решение о повышении пенсионного возраста «без общественного консенсуса».

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, называл вопрос повышения пенсионного возраста чувствительным и требующим неспешного подхода.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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