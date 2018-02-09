На реформу уйдет от 8 до 18 лет: готовы четыре сценария повышения пенсионного возраста в России

Эксперты РАНХиГС просчитывают оптимальные варианты пенсионной реформы. В настоящее время готовы четыре сценария. Главная цель – повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику. Однако сложившаяся ситуация накладывает серьезные ограничения, необходимо учитывать риски роста социальной напряженности, состояние здравоохранения и вероятность усиление теневизации экономики.

Над вариантами пенсионной реформы работали экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. Велика вероятность того, что один из этих сценариев правительство возьмет за основу, так как ранее идеи Академии народного хозяйства не раз претворялись в жизнь.

Одним из основных факторов, который учитывали эксперты, является демография. Численность активного населения, которое платит страховые взносы, постепенно снижается, тогда как число пенсионеров постоянно растет. По оценке Минэкономразвития, уже к середине 2030 годов эти показатели сравняются, а дальше перекос в сторону ушедших на пенсию граждан будет расти. В результате один работник будет вынужден обеспечивать не только себя и свою семью, но и более чем одного пенсионера.

В данный момент размер средней пенсии составляет около 35% от средней зарплаты. Чтобы оставить пенсионный возраст неизменным при том же уровне пенсионных выплат, по оценкам экспертов, нужно повысить ставку страховых пенсионных взносов, иначе к 2050 году уходящий на заслуженный отдых гражданин, будет получать лишь четверть от зарплаты. Однако при повышении нагрузки на работодателей высок риск ухода бизнеса в тень.

В оптимальном варианте эксперты РАНХиГС предлагают увеличивать пенсионный возраст для мужчин до 63 лет, для женщин до 60 лет, с шагом плюс три месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее – по шесть месяцев ежегодно. Таким образом, целевые показатели будут достигнуты для мужчин через 8 лет, для женщин через 12 лет.

В этом случае, по мнению экономистов, удастся избежать социальной напряженности. Население и рынок труда успеют лучше адаптироваться. При этом важно, чтобы в стране была прозрачная схема распределения допдоходов бюджета. Люди должны понимать, что заработанные деньги идут на увеличение пенсий, а не только позволяют сэкономить казне. «В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы», – говорят авторы стратегии.

Есть среди вариантов и такой, когда пенсионный возраст для мужчин увеличивается до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Эксперты подчеркивают, что тогда вероятность дожить до пенсии у россиян будет одной из самых низких среди развитых стран. Дело в том, что население России характеризуется плохим состоянием здоровья. 50% россиян в возрасте 60 лет имеют заболевания, на основании которых можно оформлять пенсию по инвалидности. Таким образом, с достижением пенсионного возраста происходит утрата работоспособности. Средняя продолжительность здорового периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше порога старости нельзя – это приведет к росту смертности.

Еще один из контраргументов против этого сценария состоит в том, что рынок труда попросту «не переварит» такое количество работников. «Возраст дискриминации на рынке труда начинается с 45 лет. 70% лиц, которых оставят на рынке труда, останутся безработными», – говорят эксперты. Как следствие, фонд оплаты труда в динамике начнет отставать от уровня инфляции, возрастет уровень бедности.

Напомним, в декабре в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в стране должен решаться открыто, с привлечением экспертов и общественности. В то же время глава государства отметил, что если решение в итоге будет принято, то пенсионный возраст должен повышаться «постепенно и мягко»: «или через полгода, либо через год». И заверил, что «при любом варианте, это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию».

За пенсионную реформу выступает и Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, в ближайшее время численность работающих людей будет неуклонно снижаться. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни, пенсионный возраст придется увеличить.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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