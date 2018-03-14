Аналитики: Пенсионный возраст в России начнут повышать с 2020 года

Постепенное повышение пенсионного возраста в России начнется с 2020 года. такие данные содержатся в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 годы, подготовленном Внешэкономбанком (ВЭБ).

«С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», – описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий ожидаемые реформы. «Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы», – приводят «Ведомости» выдержки из доклада.

Аналитики полагают, что соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ в 2017 году оказало благоприятное влияние на рост экономики России, который составил 1,5% в минувшем году. «Экономическое оживление остается неустойчивым. В III и IV кварталах 2017 года наблюдалась пауза роста, или временная стагнация. Мы считаем, что за этим в основном стояли временные факторы, и ситуация в начале 2018 года будет улучшаться, однако позитивная динамика остается весьма уязвимой и хрупкой», – считают экономисты.

Как пишет издание, базовый сценарий «предполагает развитие российской экономики в ближайшие три года в относительно благоприятных внешних условиях – ожидается устойчивый рост мировой экономики и отсутствие новой волны значимых антироссийских санкций». «Чистый отток частного капитала из российской экономики снизится до $20 млрд в 2018-2019 годах и полностью будет исчерпан к 2021 году. Цена на нефть в среднем в 2018 году составит $62 за баррель. В 2019 году снятие ограничений на добычу со стороны ОПЕК и присоединившихся к ней нефтепроизводителей снизит стоимость нефти до $53 за баррель. В 2020-2021 годах цена на нефть будет поступательно расти до $57-59 за баррель», – описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий предпосылки.

«Базовый сценарий ВЭБа является достаточно консервативным и значительно отличается от консенсус-прогноза в 2019 году, предполагающего более плавную траекторию цен на нефть», – отмечают эксперты банка.

Как напоминает «Интерфакс», ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что значительно улучшить уровень жизни пенсионеров за чет увеличения размера пенсий без повышения налогов или пенсионного возраста невозможно. «Я считаю абсолютно недопустимым разговор о пенсионном возрасте, когда на одну чашу весов ставится пенсионный возраст, на другую – сбалансированность бюджета. Абсолютно неправильно балансировать бюджет за счет людей старшего возраста», – сказал Орешкин в передаче «Познер» на «Первом канале».

По его словам, также не следует говорить о пенсионном возрасте как источнике рабочей силы. Те, кто хочет работать, должны иметь возможность продолжать трудиться. Орешкин пояснил, что уровень пенсий, качество услуг здравоохранения и соцобслуживания зависят от пенсионного возраста. «Более низкий пенсионный возраст и, соответственно, все эти три вещи в меньшем объеме или более высокий пенсионный возраст и одновременно более высокий уровень пенсий, более качественное здравоохранение и более качественное социальное обслуживание», – сказал он. Орешкин также напомнил о демографических проблемах, из-за которых число пенсионеров увеличивается на фоне снижения доли работающего населения. Этим и вызвана дилемма: повышать налоги или пенсионный возраст.

Как писал «Новый День», эксперты РАНХиГС просчитывают оптимальные варианты пенсионной реформы. На начало февраля они подготовили четыре сценария. Главная цель – повысить возможности для роста пенсий и снизить нагрузку пенсионной системы на бюджет и экономику. Одним из основных факторов является демография – доля активного населения постепенно снижается, тогда как число пенсионеров постоянно растет. По оценке Минэкономразвития, уже к середине 2030 годов эти показатели сравняются, а дальше перекос в сторону ушедших на пенсию граждан будет расти. В результате один работник будет вынужден обеспечивать не только себя и свою семью, но и более чем одного пенсионера.

В данный момент размер средней пенсии составляет около 35% от средней зарплаты. Чтобы оставить пенсионный возраст неизменным при том же уровне пенсионных выплат, по оценкам экспертов, нужно повысить ставку страховых пенсионных взносов, иначе к 2050 году уходящий на заслуженный отдых гражданин, будет получать лишь четверть от зарплаты. Однако при повышении нагрузки на работодателей высок риск ухода бизнеса в тень.

В качестве оптимального варианта эксперты РАНХиГС называют увеличение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, для женщин до 60 лет, с шагом плюс три месяца ежегодно в первые четыре года реформы, далее – по шесть месяцев ежегодно. Таким образом, целевые показатели будут достигнуты для мужчин через 8 лет, для женщин через 12 лет. При этом средняя продолжительность здорового периода жизни для мужчин составляет 61 год, и продлевать пенсионный возраст дальше порога старости нельзя – это приведет к росту смертности.

Есть среди вариантов и такой, когда пенсионный возраст для мужчин увеличивается до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Эксперты подчеркивают, что тогда вероятность дожить до пенсии у россиян будет одной из самых низких среди развитых стран.

За пенсионную реформу выступает и Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, в ближайшее время численность работающих людей будет неуклонно снижаться. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни, пенсионный возраст придется увеличить.

Москва, Иван Гридин

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