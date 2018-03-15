Нужно доработать. ВЭБ удалил прогноз о повышении пенсионного возраста в России

ВЭБ удалил с сайта данные о скором повышении пенсионного возраста в России, содержавшиеся в прогнозе об экономическом развитии страны до 2021 года. По данным СМИ, утром 14 марта документ уже отсутствовал на сайте. Представитель ВЭБа не ответил на запрос «Ведомостей» об исчезновении отчета.

Как писал «Новый День», в прогнозе говорилось, что начала пенсионной реформы, включающей и постепенное увеличение пенсионного возраста, следует ожидать в 2020 году. Других структурных преобразований, способных ускорить развитие экономики, в базовом сценарии не предполагалось. В документе не уточнялось, до какого возраста в прогноз закладывается повышение пенсионного возраста.

При этом в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предлагал вернуться к индексации пенсий выше инфляции, напоминает газета. Вероятно, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, предположили аналитики ВЭБа.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Россия – одна из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. По данным РБК, в ВЭБе отзыв отчета объяснили необходимостью доработки, так как не все разделы «до конца выверены». Накануне вечером вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в правительстве тема повышения пенсионного возраста пока не обсуждалась. «У нас есть прогноз Министерства экономического развития, на который мы опираемся. Там нет никаких таких прогнозов», – отметила Голодец.

Как переедет RNS, в пресс-службе МЭР опровергли факт обсуждения в правительстве повышения пенсионного возраста. «Повышение пенсионного возраста – это вопрос, который сейчас обсуждается в обществе. Есть разные предложения», – передал представитель МЭР.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.18

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