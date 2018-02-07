Кудрин: России не обойтись без повышения пенсионного возраста

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что в ближайшее время численность работающих людей будет неуклонно снижаться. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни, пенсионный возраст придется увеличить.

Бывший министр финансов рассказал о демографической ситуации в стране на всероссийском конкурсе «Лидеры России», передает РИА «Новости». «Демография – старение населения. Если в 70-м году было 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас к 2019 году это примерно два человека и дальше (соотношение) будет уменьшаться», – заявил Кудрин.

По его словам, выходя на заслуженный отдых, человек теряет две трети дохода, так как средняя пенсия составляет примерно 33-34% средней заработной платы. В планах правительства обеспечить не менее 40%, а с учетом добровольных накоплений – до 70%. Именно такой уровень дохода у пенсионеров в Европе.

«Мы должны эту программу также наметить, через 10, 15, 20 лет мы должны выйти на эти параметры. Но в том числе и повышение пенсионного возраста – без этого не обойтись. Сегодня мы ставим задачу – в ближайшие лет шесть примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76-78, а дальше это должно быть 80, уровень развитых стран», – отметил Кудрин.

Кроме того, глава ЦСР сообщил, что в ближайшие 15-30 лет численность людей молодого поколения в возрасте от 20 до 40 лет снизится на 10 млн человек, что станет серьезным демографическим вызовом для страны.

В декабре в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в стране должен решаться открыто, с привлечением экспертов и общественности. В то же время глава государства отметил, что если решение в итоге будет принято, то пенсионный возраст должен повышаться «постепенно и мягко»: «или через полгода, либо через год». И заверил, что «при любом варианте, это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию».

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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