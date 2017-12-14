Путин не против повышения пенсионного возраста в России. «Надо открыто всё обсудить»

Вопрос о повышении пенсионного возраста в стране должен решаться открыто, с привлечением экспертов и общественности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки из Татарстана, когда будет принято решение об увеличении пенсионного возраста и насколько он вырастет.

Глава государства отметил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, этот вопрос не должен решаться кулуарно в правительстве. Путин указал, что необходимо публичное обсуждение этой темы с привлечением общественности, в ходе открытой дискуссии в российском парламенте.

В то же время президент отметил, что если решение в итоге будет принято, то пенсионный возраст должен повышаться «постепенно и мягко»: «или через полгода, либо через год». И заверил, что «при любом варианте, это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию». Кроме того, Путин указал, что пенсионный возраст нужно повышать одинаково и для мужчин, и для женщин.

Президент признал, что есть плюсы и минусы в повышении пенсионного возраста. «Чтобы принять окончательное решение, нужно все просчитать: к чему, что приведет», – сказал Путин. Он при этом заметил, что все европейские страны, в том числе наши соседи – Белоруссия, Украина и Казахстан, уже повысили пенсионный возраст, только Россия осталась.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что для решения вопроса о повышении пенсионного возраста нужна общественная дискуссия с привлечением экспертов. Он говорил, что рано или поздно Россия придет к такой ситуации, когда возраст выхода на пенсию будет увеличен. Никуда от этого не деться, отмечал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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