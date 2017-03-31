Миллионы жителей России рискуют остаться без пенсий, предупредили в Госдуме

Публикации за 31.03.17

Балльная система начисления пенсий может спровоцировать резкое обострение социальной ситуации в стране. Такое мнение высказал член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. Условия расчета пенсионных выплат, предусмотренные этой системой, могут привести к тому, что миллионы россиян останутся без пенсий, предостерег депутат.

«К 2025 году людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа, – пояснил Шеин в комментарии «Росбалту». – Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа».

По словам парламентария, опасность балльной системы заключается в структуре работников, сложившейся в стране. «Из 78 млн работников отчисления в Пенсионный фонд осуществляют только 45 млн. Ну, и еще есть около 2,5 млн предпринимателей. То есть 30 млн человек не являются плательщиками. По мере достижения пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, многие неожиданно для себя поймут, что пенсии они и близко не увидят», – заключил Шеин.

Ранее СМИ сообщали, что в прошлом году власти отказали сотням жителям РФ в выплате пенсии, несмотря на достижение пенсионного возраста. В отделениях Пенсионного фонда обосновывали отказ нехваткой пенсионных баллов, несмотря на наличие необходимого трудового стажа и достижения пенсионного возраста. Как пишет издание «Мои года», к примеру, в Йошкар-Оле в 2016 году 62% отказов в назначении страховой пенсии было связано именно нехваткой пенсионных баллов. Отмечается, что в Саратовской области в 2016 году отказали в назначении страховой пенсии по старости 396 жителям, а в Иркутской области – 470 человекам.

С 2015 года страховая пенсия по старости назначается при соблюдении трех условий: возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; наличие необходимого страхового (трудового) стажа; достаточная величина индивидуального пенсионного коэффициента (балла). Третье условие, отмечает издание, фактически отменяет первые два.

Если раньше, чтобы уйти на пенсию по старости, достаточно было иметь пять лет трудового стажа, то с 2015 года продолжительность официального стажа ежегодно увеличивается на один год, и так будет до 2024 года включительно. В 2016 году обязательный стаж составлял 7 лет, в 2017 году потребуется уже 8 лет. С 2025 года для назначения пенсии нужно будет иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако главное – величина индивидуального пенсионного коэффициента. В 2016 году для выхода на пенсию кроме пенсионного возраста и необходимого стажа нужно было иметь 9 пенсионных баллов, в 2017 году их уже должно быть 11,4, в 2018-м – 13,8, и так по нарастающей. Нехватка пенсионных баллов является следствием теневой занятости. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются с официальной оплаты труда: чем выше «белая» зарплата, тем выше пенсионный балл.

Издание указывает, что в Марий Эл 14 тысяч человек получают официальную зарплату ниже МРОТ, то есть менее 7,5 тысяч рублей. Если «белая» зарплата этих людей не увеличится, то они могут официально работать и до 80 лет, но на страховую пенсию так и не заработают.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.17

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