Стариков загоняют в нищету: кабмин хочет поднять возраст получения социальной пенсии

Правительство РФ собирается повысить возраст, с которого выплачивают социальные пенсии по старости. Данное предложение значится в основных положениях разработанного кабмином законопроекта о пенсионной реформе.

Из документа следует, что после принятия нового пенсионного закона социальная пенсия будет назначаться женщинам в 68 лет, а не в 60 лет, а мужчинам – в 70 лет, а не в 65 лет, передает РБК. Отмечается, что повышение возраста назначения социальных пенсий будет проводиться пошагово.

Социальные пенсии по старости получают граждане, которые совсем не работали или не смогли наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии в том числе из-за того, что получали серую зарплату, или их заработная плата была на уровне МРОТ либо ниже.

В 2018 году для назначения страховой пенсии необходимо иметь 9 лет стажа и 13,8 пенсионных балла, в которые пересчитываются страховые взносы, которые платит работодатель за своего сотрудника с его официальной зарплаты.

Сейчас социальную пенсию по старости в России получают 42 тысячи человек. По данным Пенсионного фонда России, ее размер составляет 5180 рублей.

Ранее сегодня премьер Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе, предусматривающей поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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