Десятки тысяч россиян могут остаться без пенсий в 2018 году

В 2018 году без пенсий могут остаться десятки тысяч россиян из-за балльной системы начисления пенсионных выплат. Об этом сегодня заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По словам парламентария, в этом году около 45 тысяч граждан «столкнуться проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию», передает «МК». Причина кроется в условиях расчета пенсионных выплат, предусмотренных действующей балльной системой. Речь идет о нехватке пенсионных баллов и страхового стража. В 2018 году для назначения пенсии необходимо иметь 9 лет стажа и 13,8 балла, однако, из слов депутата следует, что многим людям, которые выходят на заслуженный отдых в этом году, их может просто не хватить.

Для того, чтобы не остаться без средств к существованию, гражданин «должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо дожидаться ещё пять лет и получать социальную пенсию», отметил Нилов. «Получается, это открытая экономия на пенсионерах», – заключил он.

Прошлой весной член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин предупредил, что балльная система начисления пенсий может спровоцировать резкое обострение социальной ситуации в стране. По его словам, условия расчета пенсий могут привести к тому, что миллионы россиян останутся без выплат

«К 2025 году людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа, – пояснил Шеин «Росбалту». – Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа».

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в январе признал, что Пенсионный фонд России отказывает россиянам в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что у многих граждан не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. По его словам, таким людям назначается социальная пенсия без каких-либо доплат. Впрочем, если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то им сделают прибавку, увеличив до необходимого уровня. Но даже при таком раскладе социальная пенсия будет меньше страховой пенсии по старости в 1,65 раза, отметил Топилин, предупредив, что данный разрыв продолжит увеличиваться.

В феврале глава Счетной платы РФ Татьяна Голикова предложила вернуться к системе страховых пенсий, которая будет учитывать стаж работника и его зарплату. Она отметила, что существующая балльная система запутанна и непрозрачна. Поэтому «нужно снова вернуться к вопросу все-таки классического социального в данном случае пенсионного страхования, что пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», заявила глава Счетной палаты РФ в интервью «Российской газете».

Отметим, что о запутанности балльной системы заявили и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме. Они выступили с законодательной инициативой по изменению системы начисления пенсий. Парламентарии внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается снизить величину индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для приобретения права на страховую пенсию по старости, с 30 до 15 баллов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

Житель Невьянска медленно убивал овчарку, чтобы ее съесть. / Свердловская полиция накануне и в день выборов будет оформлять паспорта по особому графику. / Центробанк реабилитировал 2400 банковских клиентов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»