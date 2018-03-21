Россия переходит на новый расчет пенсий. «Все будет прозрачно», – обещают в ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сегодня анонсировал запуск новой системы расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта. По его словам, программа под названием «База данных» начнет работать в пилотном режиме в 2018 году.
«Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93%», – приводит слова Дроздова РИА «Новости».
Глава ПФР отметил, что новая система позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности, уйти от экспертного мнения и обеспечить прозрачность процесса. Дроздов уточнил, что в мае планируется «сделать опытную эксплуатацию и потом внедрить ее по всей территории Российской Федерации».
Добавим, что также в планах ПФР сокращение к 2022 году 8% сотрудников и 2/3 отделений в регионах в связи с внедрением цифровых технологий. Предполагается сократить свыше 9 тыс. специалистов. В итоге территориальных органов должно остаться «менее 500, а сотрудников менее 100 тысяч», следует из материалов к расширенному заседанию правления Пенсионного фонда РФ, сообщает «Интерфакс».
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 21.03.18
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