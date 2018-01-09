Не заработали! Министр труда объяснил, почему россиянам отказывают в пенсии

Пенсионный фонд России отказывает россиянам в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что у многих граждан не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФМаксим Топилин в интервью «Российской газете».

По словам главы Минтруда, таким людям назначается социальная пенсия без каких-либо доплат. При этом министр пообещал, что если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то им сделают прибавку, увеличив до необходимого уровня. Но даже при таком раскладе социальная пенсия будет меньше страховой пенсии по старости в 1,65 раза. Топилин предупредил, что данный разрыв продолжит увеличиваться.

По данным ПФР, среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 14.329 рублей, среднегодовой размер социальной пенсии – 9.045 рублей.

Как сообщал «Новый День», прошлой весной член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин предупредил, что балльная система начисления пенсий может спровоцировать резкое обострение социальной ситуации в стране. По его словам, условия расчета пенсионных выплат, предусмотренные этой системой, могут привести к тому, что миллионы россиян останутся без пенсий.

«К 2025 году людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа, – пояснил Шеин в комментарии «Росбалту». – Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа».

По словам парламентария, опасность балльной системы заключается в структуре работников, сложившейся в стране. «Из 78 млн работников отчисления в Пенсионный фонд осуществляют только 45 млн. Ну, и еще есть около 2,5 млн предпринимателей. То есть 30 млн человек не являются плательщиками. По мере достижения пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, многие неожиданно для себя поймут, что пенсии они и близко не увидят», – заключил Шеин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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