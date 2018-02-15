Голикова предложила насчитывать пенсии по стажу и величине заработка: «Балльная система непонятна людям»

В России стоит вернуться к системе страховых пенсий, которая будет учитывать стаж работника и его зарплату. Такое мнение в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сделал председатель Счетной платы РФ Татьяна Голикова.

«Нужно еще раз вернуться к вопросу классического социального, в данном случае, пенсионного страхования. Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», – приводит слова Голиковой «Российская газета».

По ее словам, данная система создается для людей, потому она должна быть понятна обывателям, подчеркнула она. Сегодняшняя балльная формула, которая так и не заработала в полном объеме, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать. Он ограничен в правах с точки зрения зарабатывания пенсии, и ему можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, так как всегда есть ограничения в баллах, пояснила Татьяна Голикова.

«Если это (балльная система – ред.) так хорошо, то почему это так и не заработало в полном объеме? Должна была быть принята методика определения стоимости пенсионного коэффициента. Понятная, прозрачная для граждан. На сегодняшний день эта методика не принята. Расчет осуществляется таким немножко запутанным способом. Потом результат индексируется на уровень инфляции. И это, конечно, вызывает достаточно много вопросов со стороны тех, кто является реальными пользователями этого института. Что делать? Мне кажется, что нужно снова вернуться к вопросу все-таки классического социального в данном случае пенсионного страхования, что пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», – рассказала глава Счетной палаты РФ.

Стоит отметить, что о запутанности существующей бальной системы заявили и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме. Они выступили с законодательной инициативой по изменению системы начисления пенсий. Парламентарии внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается снизить величину индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для приобретения права на страховую пенсию по старости, с 30 до 15 баллов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Нынешняя пенсионная система и без того довольно запутана и сложна для понимания большинством граждан. Формула расчета индивидуального пенсионного коэффициента после 1 января 2015 года привязана к сумме фактически начисленных за работника страховых взносов на страховую пенсию за год, которая затем делится на нормативный размер страховых взносов. Этот размер, в свою очередь, исчисляется, исходя из предельной величины базы для начисления взносов в Пенсионный фонд», – заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета Ярослав Нилов.

По его словам, в качестве альтернативы людям предлагается два варианта: продолжать работать после достижения пенсионного возраста, чтобы за несколько лет все же достичь необходимой величины коэффициента, или докупить недостающие баллы. «Величину индивидуального пенсионного коэффициента нужно снизить вдвое», – заявил парламентарий.

Как писал «Новый День», в начале января министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что Пенсионный фонд России отказывает россиянам в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что у многих граждан не хватило страхового стажа и пенсионных баллов.

По словам главы Минтруда, таким людям назначается социальная пенсия без каких-либо доплат. При этом министр пообещал, что если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то им сделают прибавку, увеличив до необходимого уровня. Но даже при таком раскладе социальная пенсия будет меньше страховой пенсии по старости в 1,65 раза. Топилин предупредил, что данный разрыв продолжит увеличиваться.

Прошлой весной член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин предупредил, что балльная система начисления пенсий может спровоцировать резкое обострение социальной ситуации в стране. По его словам, условия расчета пенсионных выплат, предусмотренные этой системой, могут привести к тому, что миллионы россиян останутся без пенсий.

«К 2025 году людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа, – пояснил Шеин в комментарии «Росбалту». – Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа».

По словам парламентария, опасность балльной системы заключается в структуре работников, сложившейся в стране. «Из 78 млн работников отчисления в Пенсионный фонд осуществляют только 45 млн. Ну, и еще есть около 2,5 млн предпринимателей. То есть 30 млн человек не являются плательщиками. По мере достижения пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, многие неожиданно для себя поймут, что пенсии они и близко не увидят», – заключил Шеин.

Москва, Иван Гридин

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