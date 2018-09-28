Правительство задумалось об изменении формулы расчета пенсий

Российское правительство готово изменить формулу расчета страховых пенсий. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и участвовавшего в обсуждении вопроса в правительстве эксперта. Власти также намерены улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия», говорится в документе под названием «Основные направленияя деятельности правительства» до 2024 года.

По данным издания, правительство намерено отказаться от использования действующей с 2015 года балльной пенсионной формулы. Между тем, два источника заявили, что совещаний на данную тему не проводилось. О планах отказаться от балльной системы неоднократно говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Недовольство формулой расчета пенсий она высказывала еще в феврале, будучи в должности председателя Счетной палаты.

По словам старшего научного сотрудника НИФИ Минфина Татьяны Омельчук, когда вводили балльную пенсионную формулу, эксперты были против, так как она была сложна. Тем не менее, ее приняли. Омельчук отмечает, что при действующей балльной системе проще повышать пенсионный возраст – расчет можно настроить таким образом, чтобы повысить заинтересованность работников в уплате страховых взносов, предусмотрев дополнительные баллы за трудовой стаж, превышающий 30 лет. А изменения в расчете пенсий провоцируют дополнительное недоверие к пенсионной системе. Порядок же расчета стоимости пенсионного балла и его индексации можно прописать дополнительно, считает она.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в свою очередь заверил россиян, что их пенсия не уменьшится в случае перерасчета. «Я бы не сказал, что это какая-то сенсация. Претензии со стороны Счетной палаты к не очень прозрачному счету пенсионного коэффициента и его методологии, всегда были. Поэтому мы станем свидетелями каких-то математических выкладок с тем, чтобы не пострадала конкретная пенсия конкретного пенсионера, но я уверен, что этого не произойдет, с точки зрения того, что кому-то в чем-то пришлось, пересчитывая, уменьшать пенсию. В пенсионной системе, в общем базовом законодательстве существует такой золотой принцип: если даже переходя на новую формула пересчета ваши пенсии вдруг окажутся ниже, чем вы ее получали до этого, за вами пожизненно сохраняется тот уровень, который вы получали и будет получать в повышенном размере. Это вопрос такой глубоко специальный, поэтому я общими словами попытался вам объяснить», – рассказал сенатор в эфире НСН.

Напомним, на июльском заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что правительство России не собирается изменять систему расчета пенсий. «Ничего с точки зрения самой формулы в законопроекте (о повышении пенсионного возраста – прим. ред.) не меняем. Как пенсия рассчитывалась, такая система и останется, – цитирует Топилина пресс-служба Госдумы. – Мы ничего не меняем с точки зрения начисления пенсий».

В феврале тогдашняя глава Счетной палаты РФ, а теперь вице-премьер Татьяна Голикова предложила вернуться к системе страховых пенсий, которая будет учитывать стаж работника и его зарплату. По ее мнению, «пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности». Голикова полагает, что балльная система непонятна людям и «существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать». «Человек ограничен в правах с точки зрения зарабатывания пенсии, и ему можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, так как всегда есть ограничения в баллах», – пояснила Татьяна Голикова в интервью «Российской газете».

Прошлой весной член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин предупредил, что балльная система начисления пенсий может спровоцировать резкое обострение социальной ситуации в стране. По его словам, условия расчета пенсий могут привести к тому, что миллионы россиян останутся без выплат. «К 2025 году людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше двух баллов, а один балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа, – пояснил Шеин «Росбалту». – Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа».

Топилин в январе признал, что Пенсионный фонд России отказывает россиянам в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что у многих граждан не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. По его словам, таким людям назначается социальная пенсия без каких-либо доплат. Впрочем, если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то им сделают прибавку, увеличив до необходимого уровня. Но даже при таком раскладе социальная пенсия будет меньше страховой пенсии по старости в 1,65 раза, отметил министр, предупредив, что данный разрыв продолжит увеличиваться.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в марте предупредил, что в 2018 году без пенсий могут остаться около 45 тысяч россиян из-за балльной системы начисления пенсионных выплат. По словам парламентария, причина кроется в условиях расчета пенсионных выплат, предусмотренных действующей балльной системой. Речь идет о нехватке пенсионных баллов и страхового стража. В 2018 году для назначения пенсии необходимо иметь 9 лет стажа и 13,8 балла, однако, из слов депутата следует, что многим людям, которые выходят на заслуженный отдых в этом году, их может просто не хватить.

Москва, Иван Гридин

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