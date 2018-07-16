Кабмин решил не менять систему начисления пенсий: десятки тысяч россиян могут остаться без выплат

Правительство России не собирается изменять систему расчета пенсий. Об этом сегодня заявил глава Минтруда России Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Таким образом, в России продолжит действовать введенная в 2015 году балльная система начисления пенсий, согласно которой при назначении выплат учитываются страховой стаж и пенсионные баллы.

«Ничего с точки зрения самой формулы в законопроекте (о повышении пенсионного возраста – прим. ред.) не меняем. Как пенсия рассчитывалась, такая система и останется, – цитирует Топилина пресс-служба Госдумы. – Мы ничего не меняем с точки зрения начисления пенсий».

Ранее, в феврале текущего года тогдашняя глава Счетной палаты РФ, а теперь вице-премьер Татьяна Голикова предложила вернуться к системе страховых пенсий, которая будет учитывать стаж работника и его зарплату. По ее мнению, «пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности». Голикова полагает, что балльная система непонятна людям и «существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать». «Человек ограничен в правах с точки зрения зарабатывания пенсии, и ему можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, так как всегда есть ограничения в баллах», – пояснила Татьяна Голикова в интервью «Российской газете».

Прошлой весной член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин предупредил, что балльная система начисления пенсий может спровоцировать резкое обострение социальной ситуации в стране. По его словам, условия расчета пенсий могут привести к тому, что миллионы россиян останутся без выплат.

«К 2025 году людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше двух баллов, а один балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа, – пояснил Шеин «Росбалту». – Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа».

Топилин в январе признал, что Пенсионный фонд России отказывает россиянам в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что у многих граждан не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. По его словам, таким людям назначается социальная пенсия без каких-либо доплат. Впрочем, если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то им сделают прибавку, увеличив до необходимого уровня. Но даже при таком раскладе социальная пенсия будет меньше страховой пенсии по старости в 1,65 раза, отметил министр, предупредив, что данный разрыв продолжит увеличиваться.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в марте предупредил, что в 2018 году без пенсий могут остаться около 45 тысяч россиян из-за балльной системы начисления пенсионных выплат. По словам парламентария, причина кроется в условиях расчета пенсионных выплат, предусмотренных действующей балльной системой. Речь идет о нехватке пенсионных баллов и страхового стража. В 2018 году для назначения пенсии необходимо иметь 9 лет стажа и 13,8 балла, однако, из слов депутата следует, что многим людям, которые выходят на заслуженный отдых в этом году, их может просто не хватить.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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