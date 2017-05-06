«Экономия на умерших»: в ЕР обрушились на Кудрина за идею повысить пенсионный возраст

Публикации за 06.05.17

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов в своем Facebook раскритиковал предложение Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.

«Что предлагает Кудрин – повысить с 2019 года пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, до 63 лет – женщинам. Только 65,9 лет – это средняя продолжительность жизни мужчин в России (и это при том, что в 2015 году это был рекорд страны за историю, включая советский период). При этом президент неоднократно высказывал свое мнение о повышении пенсионного возраста. «Это очень вопрос чувствительный, тонкий, требует неспешного подхода», – написал Неверов.

По словам партфункционера, Кудрин «почему-то сам не делал (не вносил изменения – прим. редю), когда была возможность, да еще и сваливал на других все сомнительные решения, не считая нужным их объяснять».

«Получается, что экономия выйдет за счет того, что человек недолго будет получать пенсию: экономия на умерших», – заключил он.

Неверов при этом пошутил, что «Кудрину, конечно, пенсия не нужна, он и без нее прекрасно обойдется».

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина предложил сократить число пенсионеров в стране и ужесточить условия получения пенсий ради создания устойчивой пенсионной системы, которая обеспечивала бы приемлемый уровень жизни для пожилых людей. Речь идет о повышении пенсионного возраста и увеличении стажа, необходимого для выплат от государства. Об этом сообщила в минувшую пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦСР.

Москва, Светлана Петрова

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