NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 06.05.17

«Экономия на умерших»: в ЕР обрушились на Кудрина за идею повысить пенсионный возраст
Алексей Кудрин, фото: csr.ru

«Экономия на умерших»: в ЕР обрушились на Кудрина за идею повысить пенсионный возраст

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов в своем раскритиковал предложение Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.

«Что предлагает Кудрин – повысить с 2019 года пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, до 63 лет – женщинам. Только 65,9 лет – это средняя продолжительность жизни мужчин в России (и это при том, что в 2015 году это был рекорд страны за историю, включая советский период). При этом президент неоднократно высказывал свое мнение о повышении пенсионного возраста. «Это очень вопрос чувствительный, тонкий, требует неспешного подхода», – написал Неверов.

По словам партфункционера, Кудрин «почему-то сам не делал (не вносил изменения – прим. редю), когда была возможность, да еще и сваливал на других все сомнительные решения, не считая нужным их объяснять».

«Получается, что экономия выйдет за счет того, что человек недолго будет получать пенсию: экономия на умерших», – заключил он.

Неверов при этом пошутил, что «Кудрину, конечно, пенсия не нужна, он и без нее прекрасно обойдется».

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина предложил сократить число пенсионеров в стране и ужесточить условия получения пенсий ради создания устойчивой пенсионной системы, которая обеспечивала бы приемлемый уровень жизни для пожилых людей. Речь идет о повышении пенсионного возраста и увеличении стажа, необходимого для выплат от государства. Об этом сообщила в минувшую пятницу газета со ссылкой на материалы ЦСР.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 06.05.17

РПЦ о запрете работы гипермаркетов в выходные: хорошая идея. «Шопинг разрушает семьи». / Полиция: митинг оппозиции в центре Москве собрал около тысячи человек (ФОТО). Организаторы рассчитывали на участие в акции 10 тыс. человек. / На Москву накануне 9 мая обрушится дождь со снегом.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter