Вот заживем! Россиянам пообещали «значительный» рост пенсий к 2030 году

Размер пенсий в России к 2030 году должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума пенсионера, сообщил замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на национальной конференции «Общество для всех возрастов».

По его словам, увеличение пенсий запланировано в действующей пенсионной стратегии, принятой в конце 2012 года. «Там совершенно четкие запланированные до 2030 года показатели, если не ошибаюсь, это достижение более 2,5 прожиточных минимумов пенсионером по размеру пенсии», – приводит слова чиновника РИА «Новости». Благодаря этому пожилой человек «сможет себе позволить гораздо больше, чем это возможно сейчас», убежден замминистра.

Вовченко заверил, что запланированное увеличение пенсий не будет пересматриваться, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. «Тяжелое влияние экономических последствий последних нескольких лет привело к принятию ряда непопулярных решений, но сама формула и сам процесс пенсионных накоплений предусмотрены уже сейчас законом таким образом, что вот эти показатели должны в 2030 году быть», – сказал заминистра.

Вовченко также заявил, что число пенсионеров с 2016-го до 2025 года вырастет с 24,6% до 27% – до 40 млн человек. Он указал, что в дальнейшем доля пожилых людей будет только расти.

По данным Пенсионного фонда России, прожиточный минимум пенсионера в настоящее время составляет 8540 рублей. С 1 января 2018 года запланирована индексация страховых пенсий – на 3,7%, с 1 февраля – социальных (+4,1%).

Между тем, согласно выводам исследования Высшей школы экономики и РАН «Российские пенсионеры в условиях кризиса», пенсионеры остаются одной из групп населения с повышенным риском бедности: 54% из них не хватает денег на еду и одежду, 12% – даже на продукты, сообщал «Коммерсантъ». Для 20% получателей пенсий источником дополнительных доходов является продолжение работы, еще 7% имеют подсобное хозяйство или оказывают мелкие услуги (1,5%).

Напомним, в начале мая этого года Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина, в рамках подготовки стратегии развития России до 2035 года, предложил сократить число пенсионеров в стране и ужесточить условия получения пенсий ради создания устойчивой пенсионной системы, которая обеспечивала бы приемлемый уровень жизни для пожилых людей. Речь идет о повышении пенсионного возраста и увеличении стажа, необходимого для выплат от государства.

В конце мая СМИ сообщили о разработанном Минэкономразвития целевом макропрознозе до 2035 года. Отмечалось, что повышать темпы роста экономики власти планируют за счет увеличения численности занятых, в частности, пенсионный возраст предлагается повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В то же время размер пенсий в ближайшие двадцать лет будет только сокращаться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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