Минздрав объяснил подросшие прогнозы по смертности старением населения

Публикации за 26.01.17

Минздрав объяснил старением населения повышение прогнозных показателей смертности в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

В пресс-службе Минздрава «Интерфаксу» заявили: «В соответствии с низким и средним вариантами демографического прогноза Росстата до 2030 года к 2020 году число умерших будет ежегодно расти за счет увеличения доли лиц старше трудоспособного и снижения численности населения трудоспособного возраста. Известно, что смертность в группах населения лиц старше трудоспособного возраста выше. В связи с этим и скорректированы показатели смертности населения».

Начальник сектора демографии РИСИ Игорь Белобородов в интервью «Известиям» пояснил, что в целом Минздрав прав: «Когда людей молодого и среднего возраста остается всё меньше и основную часть населения составляют пожилые, смертность будет выше, хотим мы этого или нет. На тысячу человек пенсионного возраста и на тысячу человек населения среднего возраста показатели смертности будут разными, в этом Минздрав прав».

Белобородов не исключает также, что оптимизм Минздрава столь сдержан, потому что если дать более скромный прогноз, а показатели в итоге окажутся выше, это будет в плюс руководителям Минздрава. «Это лучше, чем завысить оценку и потом получить менее благостный результат», – пояснил ученый.

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский также подтвердил, что прогноз Минздрава действительно связан с изменением возрастной структуры населения но отметил, что сам по себе этот показатель мало что отражает. «Если пользоваться им, то окажется, что смертность в Африке ниже смертности в Англии, где население гораздо старше», – привел он пример.

А вот ожидаемая продолжительность жизни, которую Минздрав снизил в своих прогнозах, по словам Вишневского, не связана с возрастной структурой и никакого отношения к старению не имеет. Хотя этот фактор как раз может свидетельствовать об уровне развития здравоохранения и системы соцобеспечения. Но и 74,3, и 74 года – очень маленький показатель на фоне развитых стран. «Для нас это, конечно, прогресс, потому что мы только что прошли показатель в 70 лет. Мы в этом очень сильно отстаем. Стыдно в 2020 году иметь такую продолжительность жизни», – сказал Вишневский. Он также не уверен, что заявленный Минздравом показатель в 74 года будет достигнут: «Затраты на здравоохранение в доле ВВП снижаются. За счет чего будут достигнуты эти показатели?».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 26.01.17

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