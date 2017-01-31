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Здоровье

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Публикации за 31.01.17

Урезание диспансеризации: переходим к модели лечения запущенной «хроники» только за деньги / В Общественной палате шокированы новыми планами Минздрава

Урезание диспансеризации: переходим к модели лечения запущенной «хроники» только за деньги В Общественной палате шокированы новыми планами Минздрава

«Приходится констатировать, что российское здравоохранение переходит от модели сохранения и укрепления здоровья граждан к модели индивидуального лечения, преимущественно запущенных хронических заболеваний, на платной основе», – так в Общественной палате РФ прокомментировали планы Минздрава по сокращению перечня обязательных обследований при прохождении диспансеризации. Подготовленный Минздравом документ был обнародован на портале государственных правовых актов для общественного обсуждения. Авторы документа, который должен вступить в силу с 2018 года, планируют скорректировать перечень обследований в сторону уменьшения.

Как отметил член Общественной палаты РФ, директор Эдуард Гаврилов, особую обеспокоенность вызывает исключение из списка анализов диспансеризации общего анализа мочи, а также клинического и биохимического анализа крови. «Как можно, отказавшись от анализов мочи и крови, выявить ранние признаки нарушений функций почек, печени, поджелудочной железы и так далее? Повышение уровня лейкоцитов в моче зачастую является единственным признаком туберкулеза мочеполовой системы на ранних стадиях, когда никаких других признаков нет. Убирая эти исследования, мы исключаем возможность своевременной диагностики опасных заболеваний. Не видя результатов лабораторных исследований, врач-специалист может выявить заболевание лишь на поздней стадии, когда его уже трудно или невозможно лечить», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, не исключено, что Минздрав, ссылаясь на некий «индивидуальный подход» в диспансеризации, просто пытается сэкономить бюджетные средства на профилактической работе, что может негативно отразиться на выявляемости заболеваний. «Индивидуальный подход – всегда звучит привлекательно. Но пока неясно, как он будет реализован на практике и повысит ли эффективность диспансеризации населения», – подчеркнул он. Пока результаты профилактической работы оставляют желать лучшего: так, по данным Росстата, в 2014 году из числа заболевших впервые на диспансеризации было выявлено ничтожно мало – лишь 6%, а на селе – 3%. В 2015 году ситуация стала еще хуже: показатель сократился до 4%.

Недоумение экспертов вызывает и план Минздрава по снижению и без того низкого целевого показателя по охвату населения диспансеризацией к 2020 году – с 23% до 21%, что «неоправданно ниже необходимого». Также, подчеркнул Гаврилов, проведенные общественниками опросы врачей «подтверждают, что в большинстве медицинских организаций диспансеризация проводится формально, ради отчетности и получения финансовых средств».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 31.01.17

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