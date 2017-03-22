«Медицинские анализы неинформативны и опасны для здоровья» / В Минздраве РФ обосновали урезание диспансеризации с 2018 года

Публикации за 22.03.17

В Минздраве России объяснили необходимость сокращения перечня обязательных обследований при прохождении диспансеризации. Нововведения должны вступить в силу уже в 2018 году. Согласно проекту соответствующего приказа, опубликованного ведомством в январе, из первого этапа диспансеризации, на котором выявляются риски того или иного заболевания у пациента, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови и некоторые другие исследования. Минздрав обосновал исключение анализов крови и мочи и УЗИ из диспансеризации их недостаточной информативностью и риском осложнений, следует из письма ведомства Фонду независимого мониторинга «Здоровье». Эксперты организации заявили, что эти аргументы не выдерживает критики, учитывая, что министерство не предложило на замену никаких других, более совершенных диагностических методов.

Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Евгения Камкина объяснила причину исключения диагностических исследований из диспансеризации тем, что общий и клинический анализ крови, общий анализ мочи и УЗИ «имеют низкую частоту впервые выявленной патологии».

«Если Минздраву известны более информативные диагностические методы, чем исключенные анализы и УЗИ, при этом такие же дешевые или сопоставимые по экономической эффективности, – милости просим, – комментирует ответ министерства директор фонда, член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов. – К сожалению, министерство почему-то эти методы в будущий порядок диспансеризации не включило».

Эксперт отметил, что без исследования в крови показателя СОЭ нельзя выявить многие патологические процессы, которые протекают бессимптомно, включая онкологические заболевания. Без биохимического анализа крови невозможно определить ранние признаки нарушения в работе внутренних органов. Что касается общего анализа мочи, то он позволяет заподозрить патологию мочевыводящей системы задолго до того, как у пациента возникнут болевые ощущения – а они нередко появляются только тогда, когда почки уже утратили до 85% своих функций.

Согласно письму из Минздрава, еще одна причина исключения перечисленных анализов и УЗИ состоит в том, что они могут сопровождаться «различными осложнениями».

Еще одна причина исключения перечисленных анализов и УЗИ, согласно ответу Минздрава, состоит в том, что они могут сопровождаться «различными осложнениями». «Трудно даже представить, какими осложнениями может грозить УЗИ или сбор анализа мочи. Даже забор крови для общего или биохимического анализа, который проводится квалифицированным медперсоналом, грозит максимум небольшой гематомой на безымянном пальце или сгибе руки», – говорит Гаврилов.

В официальном ответе из Минздрава приводится еще одно объяснение отказа от диагностических исследований при диспансеризации. Оказывается, «ложноотрицательные результаты могут вызывать необоснованную уверенность граждан в отсутствии у них заболевания, а ложноположительные результаты могут приводить к необоснованному беспокойству, а в худшем случае – к назначению несоответствующего лечения».

«А разве общение с врачом не несет таких рисков? Некоторых пациентов одно неосторожно сказанное врачом слово может довести до депрессии. Получается, что необходимо из-за этого отменить приемы, сбор анамнеза, постановку диагноза и лечение», – отметил глава фонда.

По словам Гаврилова, в документах ВОЗ говорится о том, что любой скрининг, включая прием врача, несет риск гипердиагностики и может повлиять на тревожность пациента, но польза от этих исследований превышает подобный риск.

Глава фонда указал, что «сейчас, когда врачу отводится всего несколько минут на осмотр и опрос пациента при диспансеризации, <…> анализы крови и УЗИ остаются единственными недорогими методами скрининга, имеющими достаточно высокий уровень достоверности, по результатам которых можно предполагать наличие патологии или рисков ее развития».

«Если убрать анализы, диспансеризация может полностью свестись к отпискам, а эта проблема и так уже остро стоит в нашей системе здравоохранения», – резюмировал Гаврилов.

Стоит отметить, что 80% медработников, принявших участие в февральском опросе фонда «Здоровье», считают, что подобное сокращение перечня исследований приведет к снижению выявляемости хронических неинфекционных заболеваний. Одновременно с этим, почти три четверти (72,7%) опрошенных ожидают, что это нововведение приведет к росту объема платных услуг в государственных медицинских организациях. Это может привести к росту тяжелых патологий и дальнейшему снижению доступности медпомощи для населения. В опросе приняли участие 6,3 тысячи медицинских работников из 84 субъектов РФ.

Министерство здравоохранения России в январе 2017 года обнародовало на портале государственных правовых актов для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». Авторы документа, который должен вступить в силу с 2018 года, планируют скорректировать перечень обследований в сторону уменьшения. Речь идет об исключении из диспансеризации таких исследований, как клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи и УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов заявлял изданию «Медицинский вестник», что урезание диспансеризации поможет исключить «выбрасывание денег на ветер».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.03.17

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