Оптимизация в действии: доступность бесплатной медицины в России снизилась, считают врачи А нагрузка на медиков возросла. Минздрав не согласен

В России снизилась доступность медицинской помощи в стране, констатируют врачи. По мнению большинства медиков, причиной таких перемен стала оптимизация системы здравоохранения, пишет газета «Известия». Результаты опроса фонда независимого мониторинга «Здоровье» показали, что такой точки зрения придерживаются 75,6% из 6,1 тысячи медработников 85 субъектов РФ.

Директор фонда Эдуард Гаврилов отметил, что половина (48,4%) опрошенных медработников сообщили, что им известно о проходившей в 2016 и первом квартале 2017 года оптимизации так называемых неэффективных медорганизаций. Две три (65,5%) респондентов, опрошенных при помощи мобильного приложения «Справочник врача», указали, что оптимизации вызвала рост объема платных услуг в государственных медицинских учреждениях.

Свыше половины врачей и медсестер (60,9%) также посетовали на рост профессиональной нагрузки в 2016 и первом квартале 2017 года. 77,5% участников опроса связали это с оптимизацией поликлиник и больниц. Абсолютное большинство (92,7%) медперсонала уверено, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки также негативно отражается на качестве оказываемой ими помощи.

По словам президента Ассоциации медсестер России Валентины Саркисовой, согласно данным международных исследований, нагрузка в шесть и более пациентов на одну медсестру представляет риск для больного. «Всего один человек сверх нормы увеличивает риск смертности пациентов и нежелательных последствий лечения на 7%», – напомнила она.

По информации Счетной палаты РФ, только в этом году в ходе оптимизации будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано. Всего к концу 2018 года по сравнению с 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник – на 7,2%.

Издание отмечает, что с 2012 по 2015 год в России в результате оптимизации обеспеченность населения практикующими врачами снизилась на 2%, число коек уменьшилось на 11%, в сельской местности фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов стало меньше на 5%, а участковых больниц – на 24%. При этом поток пациентов увеличился на 0,6%.

«Всё это, естественно, привело к росту недовольства населения. Оставшимся врачам приходится работать на пределе своих возможностей. Коэффициент совместительства в среднем по отрасли составляет 1,5. То есть медперсонал работает в полтора раза больше нормы», – констатирует доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

По ее мнению, проводить оптимизацию за счет сокращения объемов стационарной медицинской помощи, числа больничных коек, ликвидации некоторых лечебных учреждений и наращивания объемов платных медуслуг – большая ошибка.

По словам Валентины Саркисовой, зачастую, чтобы довести зарплату медсестры до среднего показателя по региону, ее нагружают дополнительной работой. «Например, в Петербурге сестры должны получать около 50 тыс. рублей. Неплохая зарплата, но денег в учреждениях нет, идут сокращения персонала, а оставшиеся сотрудники работают за двоих. Чтобы не повышать оклад санитаркам и младшим медсестрам, администрация переводит их в разряд уборщиц, и они уже не имеют никакого отношения к пациенту, не могут, например, поправить подушку, помочь переодеться. Вся эта работа ложится на и так уже перегруженных медсестер и родственников больного», – отметила Валентина Саркисова.

В Минздраве РФ не согласны с выводами фонда «Здоровье» Там утверждают, что результаты опросов фонда опровергаются самой реальностью: продолжительность жизни россиян последовательно увеличивается, смертность сокращается, а квалифицированная медицинская помощь существенно более доступна, чем ранее.

Москва, Иван Гридин

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