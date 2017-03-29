Медики: качество здравоохранения в России снижается / А зарплаты много меньше заявленных официальной статистикой

Публикации за 29.03.17

В российском здравоохранении дела обстоят куда хуже, чем рапортует Росстат. Об этом свидетельствуют данные опроса медработников, проведенного Фондом независимого мониторинга «Здоровье» в феврале этого года. Так, например, в отрасли существует серьезный дефицит профессионалов, зарплаты медиков куда ниже, чем заявляет официальная статистика, и трудиться им приходится со значительными нагрузками, что плохо сказывается на качестве здравоохранения.

«Наше наблюдение о дефиците медицинских кадров в регионах подтвердили три четверти опрошенных (75,6%). Особенно остро эта проблема стоит в Магаданской области (95% респондентов), Республике Хакасия, Республике Марий Эл и Волгоградской области (по 94%). К сожалению, наши поездки по регионам подтверждают эти выводы», – сообщил директор фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Что касается изменений в доступности и качестве медицинской помощи в 2016 году, то положительные изменения отметили только 16,5% опрошенных медработников. Четверть респондентов (25,1%) вовсе не увидели изменений. Больше половины (58,4%) указали на снижение одного или обоих этих параметров. «Очевидно, что причиной этого стало отсутствие методического сопровождения оптимизации сети медицинских организаций. Мы надеемся, что утвержденный госпрограммой «Развитие здравоохранения» рост зарплат врачей привлечет в отрасль новые кадры. Это положительно отразится и на качестве и доступности медпомощи», – подчеркнул Гаврилов.

Однако, с зарплатами дела так же плачевны. Опрос показал, что около половины врачей, работая на одну ставку, получают менее 20 тыс. рублей в месяц, и только 5,7% респондентов сообщили, что зарабатывают не менее 50 тыс. рублей – сумму, объявленную Росстатом средней зарплатой врачей по стране. В частности, в опросе Росстата, проведенном с помощью мобильного приложения «Справочник врача», приняли участие 8,6 тыс. медработников из 84 регионов, из них почти 7,5 тыс. – врачи. В конце февраля Росстат опубликовал оперативные данные за 2016 год. Из них следует, что зарплаты врачей выросли за год на 5,8%, превысив в среднем 50 тыс. рублей; среднего медперсонала – на 4,4% (до 28,2 тыс. рублей); младшего медперсонала – на 9,6% (до 18,4 тыс. рублей).

Однако опроса фонда «Здоровье» показал, что более половины врачей (51%) зарабатывают на одну ставку менее 20 тыс. рублей в месяц, каждый десятый врач (11,6%) – менее 10 тыс. рублей. При этом зарплату свыше 50 тыс. руб., официально объявленную средней, получает лишь каждый двадцатый врач (5,7%).

«Значительное расхождение между результатами опроса и официальными данными, по-видимому, объясняется высоким коэффициентом совместительства среди медработников. Врачам приходится работать на полторы-две ставки не только из-за дефицита кадров в отрасли, но и просто ради заработка. Медики часто шутят: «работаешь на одну ставку – есть нечего, работаешь на три ставки – есть некогда». А мы понимаем, что работа с серьезной перегрузкой повышает риск врачебных ошибок», – сетует Гаврилов.

Кроме того, не все хорошо со своевременностью выплат. Так, на случаи задержки зарплат пожаловался каждый пятый участник опроса (21,7%). Как выяснилось, чаще других с этой проблемой сталкиваются медработники Тывы (76,9% опрошенных), Ингушетии (69,2%) и Дагестана (65,8%).

Москва, Иван Гридин

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